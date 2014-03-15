همدان سال آینده میزبان اجلاس اتاق های بازرگانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه چهارمین سال از دوره هفتم اتاق بازرگانی را آغاز می کنیم، اظهار داشت: ارتقا فرهنگ کسب و کار و کار آفرینی از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی کشور است.

وی با بیان اینکه شعار دولت تدبیر و امید در تعامل با تشکل ها فرصت خوبی را برای صنعت به وجود آورد تا با فعالیت خود از همه ظرفیت ها در راستای رونق بخشیدن به کسب و کار برای رفع موانع و مشکلات استفاده کند، عنوان کرد: سال 92 از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری شد و مردم دل به دل هم دادند و حماسه سیاسی را خلق کردند و در عرصه سیاست جهانی نام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می درخشد اما در تحقق حماسه اقتصادی و دستیابی به اهداف حماسه اقتصادی راهی سخت را پیش رو داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه امروز از حماسه اقتصادی با نام اقتصاد مقاومتی یاد می شود، بیان کرد: اقتصاد مقاومتی تاکیدی است که مقام معظم رهبری برای اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دارند و به معنی دستیابی به توسعه و رسیدن به اقتصادی پایدار و اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری است.

موسوی با بیان اینکه جامعه اقتصادی استان همدان با تلاش و پیگیری مستمر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از هیچ کوششی دریغ نمی کند، ابراز داشت: چندی پیش بحث انصراف از یارانه ها به طور جدی در رسانه ها مطرح شد که به ابتکار اتاق بازرگانی و همراهی تشکل های اقتصادی و صنفی استان همدان موج بزرگی در این خصوص آغاز شد.

وی با بیان اینکه در 27 مهر ماه سالجاری پیشنهاد تشکیل کمپینگ انصراف از یارانه ها از سوی اتاق بازرگانی همدان در یک بیانه داده شد، اظهار داشت: وظیفه اصحاب رسانه است که موج این حرکت را به نفع استان همدان نگهدارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه وقتی رئیس جمهور بیانیه اتاق همدان را دید از این حرکت بسیار خوب استان قدر دانی کرد، ادامه داد: امروز دنیای رقابت است و اگر این بیانیه فرصتی برای استان همدان ایجاد می کند باید از آن نهایت استفاده را برد.

سید مجید موسوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی صنایع و معادن به عنوان فراگیرترین و تنها تشکل مردم نهاد بخش خصوص کشور است که قوانین آن از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب می شود، افزود: از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و به عنوان مشاوره سه قوه یاد می شود.

فلسفه وجودی اتاق بازرگانی بستر سازی، ایجاد آگاهی و تقویت بنگاه های اقتصادی است

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی اتاق بازرگانی بستر سازی، ایجاد آگاهی و تقویت بنگاه های اقتصادی است، عنوان کرد: اتاق بازرگانی همدان برنامه محور است و فعالیت های کمک به توسعه فضای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را انجام می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان درخصوص کمک به ارتقا جایگاه بخش خصوصی استان همدان، بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که در ترکیب کارگروه اشتغال به جز حضور نمایندگان قانونی بخش خصوصی از حضور مشاوران نیز استفاده می شود و این نشان دهنده ظرفیت بخش خصوصی است.

موسوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی استان همدان با مجلس تعامل خوبی دارد، ادامه داد: از توان کارشناسان اتاق بازرگانی برای تصویب قوانین استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در دوره هفتم بیش از 14 جلسه با نمایندگان مردم در اتاق بازرگانی داشته ایم، عنوان کرد: اتاق بازرگانی استان همدان تعامل خوبی با قوه مجریه دارد و اعضای اتاق بازرگانی استان همدان در مجامع و کارگروه ها از جمله کارگروه اشتغال، صادرات غیر نفتی، شورای برنامه ریزی و کمیسیون قاچاق کالا حضور دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه حضور نمایمدگان اتاق بازرگانی در جلسات حل اختلاف مالیاتی به منظور بررسی پرونده های مالیاتی و دفاع از حقوق کار فرما در همدان، ملایر و نهاوند انجام می شود، عنوان کرد: نمایندگان اتاق بازرگانی استان سه هزار و 18 نفر ساعت با 503 جلسه در جلسات حل اختلاف حاضر شده اند که 24 درصد پرونده های ارجاعی را رفع تعرض کرده اند و 55 درصد به نفع کارفرما رای صادر شده است.

سید مجید موسوی با بیان اینکه 211 جلسه در تامین اجتماعی همدان، ملایر، سامن، نهاوند و تویسرکان با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی انجام شده است، عنوان کرد: در این جلسات دو هزار و 21 رای به نفع کارفرما صادر شده است و سه هزار و 798 نفر ساعت در جلسات حاضر شده اند که درمجموع 64 و 9 دهم درصد منجر به رای صادر شده به نفع کار فرما شده است.

وی با بیان اینکه اتاق بارزگانی تعامل خوبی با قوه قضاییه دارد، ابراز داشت: اگر این تعامل خوب نباشد در بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی دچار مشکل می شویم و در سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران که آقای آملی لاریجانی نیز حضور داشتند فصل جدیدی از همکاری بخش خصوصی و قوه قضاییه در آن جلسه ایجاد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه اتاق داوری استان همدان چند روز پیش افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: این اتاق داوری در راستای احترام به جایگاه فعالان اقتصادی ایجاد شد و با راه اندازی اتاق داوری استان با حضور داوران پرونده ها رسیدگی می شوند.

اتاق داوری به مسائل و مشکلات داخی و بین المللی رسیدگی می کند

موسوی با بیان اینکه اتاق داوری اتاقی است که به مسائل و مشکلات داخی و بین المللی رسیدگی می کند، ابراز داشت: اتاق داوری می تواند پرونده های بین المللی را رسیدگی و درخصوص آنها رای نهایی را صادر کند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تعامل بسیار خوبی با اعضا دارد و بیش از 16 سمینار و نشست با فعالان اقتصادی و مسئولان استان همدان داشته ایم، ادامه داد: برگزاری مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه در همدان و ملایر، برگزاری نخستین همایش بزرگ فعالان اقتصادی در مهر ماه امسال، تقدیر از چهره های ماندگار فضای کسب و کار از جمله برنامه های اجرا شده در سال 92 بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در سه سال گذشته بیش از 29 جلسه هیئت نمایندگان برگزار شده است، اظهار داشت: همچنین 52 جلسه هیئت رئیسه برگزار شده است که اعضای این هیئت پنج نفر هستند.

سید مجید موسوی با بیان اینکه در 44 جلسه شورای روسای اتاق بازرگانی کشور حضور داشته ایم، افزود: اتاق ایران بیش از 390 نفر عضو دارد که از این تعداد چهار نفر متعلق به استان همدان هستند یعنی به ازای هر 100 نفر استان همدان دارای یک نماینده است.

وی با بیان اینکه هیئت نمایندگان استان همدان 130 جلسه کمیسیون های مختلف در اتاق ایران داشته است، ابراز داشت: جلسات خوبی در اتاق بازرگانی داشته ایم که کشاورزی، آب، صنعت و گردشگری از کمیسیون های فعال اتاق بازرگانی استان همدان هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سمینار های آموزشی با همکاری اتاق ایران در اتاق بازرگانی همدان برگزار شده است، بیان کرد: اتاق هیچ گونه وابستگی به بودجه و اعتبارات دولتی ندارد و از کسب درآمد های پرداختی حق عضویت تامین می شود که متناسب با سطح برنامه ها در اتاق هزینه می شود.

موسوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی با تشکل ها تعامل خوبی دارد و در سال آینده بنا دارد که این تشکل ها را افزایش دهد، اضافه کرد: اتحادیه وارد کنندگان، انجمن جوانان بازرگان، شورای بانوان بازرگان، تولید کنندگان طلا و جواهر و سنگ های قیمتی، انجمنی در ارتباط با کالاهای فنی و مهندسی و شرکت هایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند از جمله تشکل هایی هستند که در سال آینده افزوده خواهد شد.

استان همدان از تاریح 20 تا 23 خرداد ماه میزبان اجلاس اتاق های بازرگانی کشور است

وی با بیان اینکه سال آینده استان همدان از تاریح 20 تا 23 خرداد ماه میزبان اجلاس اتاق های بازرگانی کشور است، بیان کرد: همچنین در سال آینده دومین همایش فعالان اقتصادی استان همدان با عنوان نقش فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی در استان همدان برگزار می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در سال آینده همانند سال های گذشته مراسم تجلیل از صادر کنندگان برتر در استان همدان برگزار می شود، ادامه داد: همچنین در سال آینده دوره های آموزشی در راستای ارتقا فرهنگ کسب و کار در شهرستان های استان همدان برگزار می شود.

سید مجید موسوی با بیان اینکه در سال آینده پذیرش جذب هیئت تجاری از روسیه در استان همدان را خواهیم داشت، عنوان کرد: در این راستا از استان همدان اعزام نیز خواهیم داشت همچنین از اواخر فروردین ماه سال آینده از شهر حیدر آباد هندوستان و کردستان عراق پذیرش هیئت تجاری خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همچنین از شهر ورنای ایتالیا و اسپانیا پذیرش هیئت تجاری را خواهیم داشت، افزود: شهر ورنای ایتالیا و یکی از شهر های اسپانیا اعلام آمادگی برای خواهر خواندگی به همدان را کرده اند و درخواست خواهر خواندگی فعال را داده اند نه اینکه فقط بر روی کاغذ این خواهر خواندگی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در سال آینده از پنج کشور پذیرش هیئت تجاری خواهیم داشت، افزود: همچنین به استان های اسپارتای ترکیه، شهر کابل افغانستان، اقلیم کردستان عراق، و روسیه هیئت تجاری بلند پایه از استان همدان اعزام خواهیم کرد.

موسوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی استان همدان فاقد ساختمان و ملکیت برای خود است، عنوان کرد: پس از شش سال با همکاری شورای شهر توانستیم پروانه ساخت ساختمان برای اتاق بازرگانی در هشت و نیم طبقه و دو هزار و 500 متر مربع زیربنا در بلوار مدنی بگیریم که قول داده شده تا پایان سال 93 به اتاق تحویل داده شود.