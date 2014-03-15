هشدار وزیر کشور در مورد گسترش تولید و توزیع موادمخدر صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پنجاه و هفتمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر که با شرکت مقامات عالی‌رتبه کشورهاي جهان در مقر سازمان ملل در وین برگزار شده بود، با اشاره به گسترش تولید و توزیع مواد صنعتی و روانگردان‌ها و مواد ترکیبی گفت: اگر بر فعالیت باندهای جرائم سازمان‌یافته، گروههای خشونت‌گرای بهره‌مند از قاچاق را بیافزاییم، باید بپذیریم که در وضع نگران‌کننده‌ای قرار داریم.

وي با بیان اینکه این وضع به خصوص برای ایران به معنای تحمل خسارات مضاعف جانی و مالی است، تاکید کرد: با وجود این مشکلات، جمهوری اسلامی ایران خود را به اجرای تعهدات در قبال بیانیه سیاسی، معاهدات و کنوانسیون‌های ذی‌ربط بین‌المللی متعهد می‌داند.



دبيركل ستاد اظهار داشت: ایران علاوه بر مشارکت با کشورهای همجوار در قالب ابتکار سه جانبه برای مقابله با قاچاق دریایی، سال گذشته در نتیجه مبادله اطلاعات با کشورهای همجوار دریایی موفق شده است حدود 7.5 (هفت و نيم) تن انواع مواد مخدر را در مسیر دریا کشف و ضبط کند.



رحماني‌فضلي افزود: متاسفانه به دلیل خشونت‌گرایی بی حد و حصر سوداگران تاکنون بیش از سه هزار و هفتصد نفر از نیروهای انتظامی کشورمان در این مبارزه بزرگ جان باخته‌اند.



دبيركل ستاد همچنين در حاشيه برگزاري هفتمين نشست وزرای ابتکار سه جانبه در وین گفت: ایران، افغانستان و پاکستان برای تحکیم همکاریها در زمینه مبارزه با موادمخدر مصمم هستند.



رحماني‌فضلي با بيان اينكه در نشست وزرای ابتکار سه جانبه هر سه کشور گزارشهایی از عملکرد خود ارائه کردند، افزود: جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان تقاضا داشتند که جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل همکاریهای بیشتری در مبارزه با مواد مخدر انجام دهند و از نظر تجهیزات، تبادل اطلاعات همکاری داشته باشد.



وي اظهار داشت: سه کشور ایران ، پاکستان و افغانستان می‌توانند به‌عنوان کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارند با همکاری یکدیگر تلاشهای خود را گسترش دهند و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.



رحماني‌فضلي ادامه داد: به جز مناسبات رسمی و قانونی که دارد پیگیری می‌شود، ما سه کشور اعتقاد راسخ داریم كه باید تلاش‌هایمان بیشتر شود، چون آسیبهای جانی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری در این منطقه در حال رخ دادن است.



دبیرکل ستاد همچنين در سفر دو روزه خود به وين با یوری فدوتوف معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل دیدار کرد و در حاشيه اين ديدار گفت: فدوتوف مبتکر طرح سه جانبه همکاری جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان در مبارزه با مواد مخدر بوده و مشتاق است این طرح خوب پیش برود و در این دیدار نيز گزارشی از عملکرد ایران با دو کشور دیگر به وی ارائه شد.



رحماني‌فضلي افزود: در دیدار با فدوتوف درباره افزایش سطح همکاریها، کمکهای سازمان ملل و نیز تبادل اطلاعات گفتگو و تاکید شد جامعه بین‌المللی باید احساس جدی‌تری در مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.