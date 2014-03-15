برگزاری مسابقه ایران بدون سل تا 31 فروردین 93

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی گویا هدف از برگزاری این مسابقه را ضرورت اطلاع رسانی به منظور حذف بیماری سل عنوان کرد و افزود: به برندگان این مسابقه که از سوی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر برگزار می شود به قید قرعه جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

وی گفت: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه بزرگ ایران بدون سل تا 31 فروردین ماه 93 فرصت دارند نسبت به ثبت نام در این مسابقه به نشانی www.behdasht.gov.ir و یا www.tb.hbi.ir مراجعه کنند.

گویا افزود: در كشور ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بيماري سل بيشتر مورد توجه قرار گرفته است به نحوي كه پيش از انقلاب اسلامي به ازاي هر يك صدهزار نفر جمعيت 140 مورد ابتلا به سل داشته‌ايم كه در حال حاضر اين تعداد به 14 مورد در یک صد هزار نفر جمعیت كاهش يافته است.

به گفته وی، در طول 21 سال گذشته ميزان بروز سل در كشور 33 درصد كاهش يافته و مرگ و مير ناشي از سل نيز در اين مدت 36 درصد كاهش يافته است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، هزینه درمان سل معمولی را 450 هزار تومان دانست و گفت: هزینه درمان سل مقاوم بین 40 میلیون تا 250 میلیون تومان است.