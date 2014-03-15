گزارش «صرفا جهت اطلاع» یک چاپخانه را پلمپ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران پس از پخش گزارشی با موضوع انتشار تقویمی خاص در برنامه خبری 20:30 صدا و سیمای جمهوری اسلامی مورخ 15/12/92، بیانیه‌ای صادر کرد که در این بیانیه آمده است: از آنجایی که محصول چاپی مورد اشاره در آن بخش خبری فاقد هر گونه مجوز بوده، این اداره کل با بررسی دقیق موضوع و هماهنگی با گروه های بازرسی، در سریع ترین زمان ممکن این موضوع را پیگیری کرد که منجر به توقیف محصولات چاپی غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان و در نهایت پلمپ این نهاد صنفی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بر اساس قانون چاپ، تمامی تقویم و سررسیدها قبل از چاپ و انتشار باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کند و برای تقویم‌های سال جدید در استان تهران بیش از 2500 مجوز صادر شده است. از آنجا که در هر عرصه‌ای امکان تخلف به صورت بالقوه وجود دارد، افراد سودجو و فرصت طلب نیز در شرایط خاص زمانی با هدف منفعت طلبی، دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند و این اداره کل به همراه دیگر مراجع ذیصلاح تاکنون با موارد متعددی برخورد کرده است.

همچنین در بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصریح شده است: با وقوف به حساسیت‌های موجود در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه مقوله چاپ و نشر، تدابیر مختلف و گستره‌ای از جمله تقویت «اداره نظارت و بازرسی بر مراکز فرهنگی و هنری» طی 6 ماهه اخیر را برای جلوگیری از بروز احتمالی تخلفات در دستور کار قرار داد که این امر فضا را بر متخلفان سود جو تنگ کرده است. اگر چه حوزه فرهنگ و هنر با وجود گسترگی و تنوع از یک سو و شمار فزاینده متقاضیان دریافت خدمات فرهنگی و هنری از سوی دیگر، خود موجب خرسندی است اما نا گفته پیداست که تقویت نگاه نظارتی و اعمال حساسیت‌های بجا و شایسته در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی، موجب اثرگذاری فرهنگی است. این اداره کل بر خود می‌بالد که فرمایشات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری را نصب‌العین قرار داده و چراغ راه مسیر پر فراز و نشیب فرهنگ هنر می‌داند.