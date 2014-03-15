7500 نفر عضو کتابخانه مرکزی استان همدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهداد جعفری ممتاز ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه آماده سازی بخشی برای نابینایان و قفسه بندی از جمله اقدامات در کتابخانه مرکزی بوده است، بیان داشت: با ارسال کتب و تدوین خوب و با رویکرد کتابداران موفق شدیم تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مرکزی استان همدان را به صد هزار نسخه برسانیم.

وی با اشاره به اینکه هفت هزار و 500 نفر عضو کتابخانه مرکزی استان همدان هستند، ابراز داشت: تعداد یارانه های موجود در این کتابخانه از 18 تا به 35 عدد رسیده است و سالن مطالعه این مجموعه به صورت صندلی های دو نفره درآمده است.

900 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان همدان توزیع می شود

معاون مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان نیز در این جلسه با بیان اینکه در مجموع استان همدان دارای 84 باب کتابخانه است، بیان داشت: در حال حاضر 72 کتابخانه نهادی و 12 کتابخانه مشارکتی در استان همدان فعال بوده که 22 کتابخانه روستایی نیز جزو کتابخانه های نهادی استان همدان هستند.

حسن عرفانی مقدم زیر بنای کتابخانه های استان همدان را 37 هزار و 203 متر مربع عنوان کرد و ادامه داد: این مقدار فضا به ازای هر صد نفر 2/3 است و 900 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان همدان وجود دارد که به ازای هز صد نفر 51 کتاب می باشد.

وی تعداد اعضای کتابخانه های استان همدان را 68 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 3/86 جمعیت استان همدان عضو کتابخانه ها هستند و از ابتدای سال تا کنون دو میلیون نفر به کتابخانه ها مراجعه و یک میلیون و 75 هزار جلد کتاب به امانت رفته است.

عرفانی مقدم با اشاره به اینکه بخش مخزن کتابخانه های استان همدان فعال است، گفت: در حال حاضر 174 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان همدان در حال فعالیت بوده و به مردم استان خدمت رسانی می کنند.

در ايام نوروز امسال دو كتابخانه عمومي همدان فعال هستند

وي با بيان اينكه در ايام نوروز امسال دو كتابخانه عمومي شهرستان همدان شامل كتابخانه مركزي و كتابخانه آزادي فعال هستند، بيان داشت: در چهار روز نخست سال 93 و ايام تعطيل كتابخانه مركزي و كتابخانه آزادي آماده ارائه خدمت به شهروندان هستند.

سرپرست اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان با بيان اينكه تعداد 25 هزار و 169 نفر در كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان عضو هستند، ابراز داشت: يكي از اهداف اصلي كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان افزايش و ترويج فرهنگ كتاب خواني در بين شهر وندان است.

عرفاني مقدم با اشاره به اينكه در راستاي افزايش سرانه مطالعه در شهرستان همدان برنامه هاي مختلفي اجرا مي شود، عنوان داشت: در حال حاضر 307 هزار و 273 نسخه كتاب در كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان وجود دارد.

معاون اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان در ادامه سخنانش با بيان اينكه استان همدان يكي از استان هاي پيشرو در ترويج فرهنگ كتابخواني در جامعه است، بيان داشت: در حال حاضر استان همدان داراي 84 باب كتابخانه است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 97 باب افزايش يابد.

عرفاني مقدم با بيان اينكه يكي از راه هاي توسعه در هر جامعه اي افزايش علم و دانش در آن جامعه است، ابراز داشت: كتابخانه ها مي توانند زميه اي براي توسعه علم و دانش در استان همدان و يا شهرستان همدان باشند.