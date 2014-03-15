برگزاری هم اندیشی ایرانشناسان اندونزیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیتهای ایران شناس اندونزیایی که در زمینه ایران به نگارش کتاب پرداختند، 21 اسفندماه در دانشگاه پارامدینه جاکارتا گردهم آمدند تا ضمن هم اندیشی در خصوص موضوعات قابل نگارش در خصوص ایران اسلامی در آینده نسبت به کتابهای خود با دانشجویان و اساتید حاضر در این هم اندیشی به گفتگو بنشینند.

در اين مراسم محمود فرازنده سفیر ایران طی سخنانی اظهار داشت: زبان فارسی زبان زندگی است و امروزه به عنوان زبان علم در دنیا مطرح است سپس سفیر محترم در خصوص زندگی علمی مولانا و ابن سینا مطالبی بیان کرد.

در ادامه حجت الله ابراهیمیان رایزن فرهنگی کشورمان با یادآوری تاریخ ایران و حکومت های قبل از اسلام و بعد از اسلام تأکید نمود: امروز حکومت ایران به عنوان مدل بی بدیل هم به مردم عنایت دارد هم به اسلام.

وي یادآور شد: در سال 2013 میلادی ایران با بیش از 32 هزار مقاله علمی در رتبه 16 جهان قرار دارد.ابراهیمیان پيشنهاد تأسیس بنیاد اندونزی شناسی در جمهوری اندونزی را داد كه مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه پروفسور عبدالهادی شاعر، چهره فرهنگی و فلسفی اندونزی اظهار داشت: روحیه مردم ایران از ادبیات سرچشمه می گیرد؛ لذا به حفظ آن و احترام به شعرا و عرفای گذشته پرداخته و می پردازند.

وي که رباعیات خیام و یک جلد از کتاب مثنوی معنوی را از زبان انگلیسی به زبان اندونزیایی ترجمه کرد، در اشاره به رواج سنت علمی در ایران ابراز نمود: فرهنگ خواندن و نوشتن در این کشور بسیار بالا است و کتابخانه های فراوانی وجود دارد و طبق آمار در سال 1990 حدود 18 درصد از کل مردم ایران از بازدید کنندگان فعال کتابخانه ها بوده اند. بنابراین جای تعجبی نیست که پیشرفت علم و دانش در ایران بسیار سریع است.

شفیق بصری استاد این دانشگاه که کتابی تحت عنوان "ایران لحظه ای پس از انقلاب: یک گزارش سفر" دارد، نيز در سخناني اظهار داشت: امام خمینی تنها با نوارهای سخنرانی خود و با پشتیبانی تمام ملت موفق شد انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

وي افزود: ایران اسلامی با تمام مشکلات پس از انقلاب از هجوم عراق با پشتیبانی تمام کشورهای غربی تا فشار اقتصادی که به وجود آمده توانست همه سختی ها را پشت سر گذارد.

سپس دکتر حسین هریانتو نویسنده کتاب "انقلاب علمی ایران" و "کشف ریشه تمدن اسلامی" در سخناني اظهار داشت: شخصیت های علمی، اندیشمندان بزرگ و عالمان جهان اسلام مانند خوارزمی، ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، غزالی، رازی، برخی از نویسندگان کتب سته اهل تسنن ایرانی بودند که سهم بسیاری در کشف و توسعه علم و دانش داشته اند.

وي افزود: اگر ایران نبود تمام این علوم و دانش ها به وجود نمی آمد و هدف از این نشست و مباحث احیای فرهنگ علمی در اندونزی است.

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