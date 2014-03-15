شیراز آماده حضور میهمانان نوروزی است/ خیران شهرساز و فرهنگ ساز نقطه پیشرفت شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های شهرداری شیراز با اشاره به رفع مشکلات ترافیکی شیراز، گفت: طی مدت گذشته همکاری های مناسبی میان نیروی انتظامی و شهرداری شیراز در خصوص وضعیت ترافیکی این شهر انجام شده و به طور حتم در ایام نوروز شاهد رفع مشکلات تا حدود زیادی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هر گونه اصلاح در معابر با نظر پلیس انجام می شود و نیروی انتظامی در این خصوص راهنمایی لازم را انجام می دهد.

شهردار شیراز با اشاره به برخی از پروژه های عمرانی و تاثیر گذاری آنها در روند ترافیکی شهر یادآور شد: پروژه های عمرانی شهر شیراز در ایام نوروز تعطیل نخواهد شد بلکه با برنامه ریزی انجام شده محیط اطراف این پروژه ها برای تردد خودروها باز خواهد شد.

پاک فطرت ادامه داد: رویکرد شهرداری شیراز ارایه بهترین خدمات به شهروندان است که در این راستا نه تنها در ایام نوروز بلکه این شهر باید برای طول سال نیز آماده و زیبایی خاصی داشته باشد که این بحث در اولویت کارها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: زیبا سازی فضای شهر شیراز از مهمترین کارهای انجام شده است که در این راستا چهار دیوار و 30المان سبز برای اولین بار در شهر شیراز ایجاد شده است.

شهردار شیراز یادآور شد: البته نباید اینگونه تصور کرد که این شهر را برای میهمانان آماده می کنیم بلکه با همکاری شورای شهر شیراز و مصوبات آنها این شهر برای تمام ایام سال زیبا خواهد بود.

پاک فطرت با اشاره به اینکه نحوه آمار گیری میهمانان نوروزی در سال جاری نیز تغییر کرده است، گفت: در گذشته اگر یک میهمانی پنج روز در شیراز اسکان داشت در آمار به عنوان پنج نفر شمارش می شد در حالیکه در سال جاری یک نفر میهمان شمارش می شود.

وی تاکید کرد: آمادگی میزبانی هر تعداد مسافر نوروزی را داریم و به غیر از کمپها و پارک های مشخص شده تعدادی از سالن های ورزشی شهرداری و ورزش و جوانان نیز برای زمان بارندگی در نظر گرفته شده است.

شهردار شیراز افزود: فعالیت های فرهنگی مناسب نیز در این ایام انجام خواهد شد که مهمترین آنها بحث نظافت شهر شیراز است.

پاک فطرت در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز در شیراز، گفت: این مجمع برای اولین بار در کشور راه اندازی شده که مهمترین رویکرد آن نیز مباحث فرهنگی، توسعه متوازن شهر شیراز، فرهنگ مشارکت در ساخت و ساز و.... است.

وی افزود: 15 میلیارد تومان پروژه توسط این مجمع مطرح و فعالیت آنها آغاز شده است.

در حاشیه این نشست خبری از لوگو مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز رونمایی شد.