به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام احمد قلی زاده ظهر شنبه در مراسم معارفه رئیس شورای راهبری سازمان سما استان همدان که در سالن کنفرانس واحد همدان برگزار شد، گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب در جهت ارتقای کیفی دانشگاه سما حرکت کنیم که در این راستا برگزاری جلسات متعدد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

وی افزود: یکی از اهداف دانشگاه ها باید استفاده صحیح از علم و تبدیل کردن آن به ثروت باشد و در واقع باید به سمت تولید ثروت حرکت کنیم که دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این راستا اقدامات مطلوبی را انجام داده است.

معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما عنوان کرد: سازمان سما نیز باید در عرصه تبدیل علم به ثروت وارد شود، اما مهمتر از همه این مسائل تقویت مسائل فرهنگی و نهادینه کردن آن در سازمان است.

قلی زاده افزود: گسترش مراکز فضای مجازی و افتتاح مجموعه IT دانشگاه آزاد اسلامی از جمله اقدامات انجام گرفته در این دانشگاه بوده ضمن اینکه مجموعه ای به عنوان مرکز آموزش IT سما در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه پژوهش محوری اساس برنامه های سازمان سما است، گفت: ایجاد مراکز مهارت محور نیز از دغدغه های مهم آموزشی در این سازمان است.

رئیس سازمان سما همچنین با اشاره به اینکه، سازمان سما برای اولین بار در کشور موفق به اخذ مجوز مدارس ورزشی شد، عنوان کرد: باید در خصوص جذب نخبگان نیز اقدام و با فراهم کردن امکانات و شرایط لازم در جهت ارتقا کیفی تلاش کنیم تا این سازمان با امکانات و توانایی های خود به مرکز مهارت افزایی دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل شود.

قلی زاده اظهار کرد: سازمان سما دارای 635 مدرسه، 133 آموزشکده و 60 هزار و 716 دانش آموز در مقاطع مختلف و 113 هزار و 827 دانشجو در مقطع کاردانی است.

وی با بیان اینکه مهارت افزایی و ایجاد شغل از دغدغه های کنونی کشور است، اظهار کرد: سازمان سما در این راستا گام هایی بر می دارد، برنامه ریزی برای چابک سازی و تعالی سازمان، توسعه مدارس هوشمند بین المللی و ورزشی از اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر است.

قلی زاده تربیت دانش آموزان و دانشجویان پژوهشگر، حافظ ارزشهای دینی و مذهبی، آگاه به فرهنگ و رسوم کهن ایران اسلام و آشنا به علم و فناوری مدرن را مأموریت اصلی سازمان سما بر شمرد.