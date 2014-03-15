43 درصد از واحدهای صنعتی کشور تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، معراج محرابی ، ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه و مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 850 واحد صنعتی در کشور داریم که 43 درصد آنها فعال هستند.

معراج محرابی اظهار داشت: ما به علت ضعف واحدهای کوچک، اقتصاد آسیب پذیری داشتیم، ضمن اینکه برخی حمایت های لازم از واحدهای تولیدی در داخل نیز صورت نگرفت.

وی افزود: 90 میلیارد تومان برای کمک به واحد های صنعتی استان کرمانشاه مصوب شده بود که بخش کمی از این مبلغ به این واحدها اختصاص یافت.

محرابی گفت: از بانک ها می خواهیم که همکاری بیشتری با واحدهای صنعتی داشته باشند تا در جهت پیشرفت هر چه بیشتر استان قدم برداریم.

نایب رئیس خانه صنعت ایران در پایان یادآور شد: از دست دادن مدیران توانمند از دلایل عقب ماندن کرمانشاه از استان های دیگر است که باید این مشکل را در آینده حل کنیم.

ادغام وزارت صنعت با بازرگانی به ضرر بخش صنعت تمام شد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز در این مراسم اظهار داشت: ادغام وزارت صنعت با بازرگانی به ضرر بخش صنعت تمام شد و حجم وسیعی از توان مدیران ما را در این بخش گرفت.

وی افزود: وظیفه وزارت صنعت، تعامل با اقتصاد دنیاست، اگر چه الان بخشی از وظایف به جهاد کشاورزی واگذار شده که این امر باعث می شود که وزارت صنعت فرصت بیشتری برای رسیدگی به کارها داشته باشد.

کیوان کاشفی گفت: پس از روی کار آمدن دولت جدید، تحول مطلوبی در اقتصاد استان به وجود آمده است و نظرات غیر کارشناسی کمتری را در این بخش شاهد هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان ضمن تقدیر از زحمات جهانگیر شاهمرادی، گفت: رحیمی نیز مدیر توانمندی است که می تواند در وضعیت اقتصادی استان تحول ایجاد کرده و امیدوارم که با کمک همدیگر بتوانیم اهداف اقتصادی استان را به سمت تعالی پیش ببریم.

75 درصد ذخیره قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه است

رئیس خانه معدن کرمانشاه نیز در این مراسم از برگزاری جشنواره ملی قیر طبیعی برای اولین در کشور و به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

ابراهیمی با بیان اینکه معادن نقش موثری در اشتغالزایی کشور دارند،افزود: در حال حاضر 68 نوع ماده معدنی در کشور در حال بهره برداری است که از لحاظ تنوع جزء 10 کشور برتر جهان هستیم.

وی گفت: تا کنون 57 میلیارد تن ذخایر معدنی از 7 هزار معدن استخراج شده که در حال حاضر 5 هزار مورد از آنها فعال هستند.

ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه معادن تضمین کننده مواد اولیه صنعت است، یادآور شد: تا کنون 20 ماده معدنی در استان کرمانشاه شناسایی شده، ضمن اینکه 75 درصد ذخایر قیر طبیعی کشور در این استان وجود دارد.

2 میلیون صنعت در کشور وجود دارد

مدیر امور صنفی کرمانشاه نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر 2 میلیون صنعت در کشور وجود دارد که از این تعداد 70 هزار در استان کرمانشاه، 40 هزار صنف در مرکز استان تحت پوشش اتاق اصناف قرار دارد.

حسین بیات افزود: آقای شاهمرادی در طول مدتی که در راس سازمان صنعت و معدن کرمانشاه قرار داشت، کارهای اصناف را به خوبی پیگیری کردند و جایگاه آن را ارتقا بخشید.