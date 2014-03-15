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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

سه ساعت پس از سرقت/

باند ربایندگان احشام در شهرستان نیشابور منهدم شد

باند ربایندگان احشام در شهرستان نیشابور منهدم شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست فرماندهی انتظامی نیشابور از انهدام باند سرقت احشام با اجرای طرح مهار در این شهرستان طی سه ساعت پس از سرقت خبر داد.

سرهنگ پاسدار سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در پی یک فقره سرقت احشام در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری 12 جمهوری این فرماندهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: ماموران پس از حضور در محل و تحقیقات از فرد مالباخته متوجه شدند که سارقان به‌وسیله یک دستگاه خودرو کامیونت تعداد 27 راس گوسفند و دو راس گوساله را به ارزش تقریبی  200 میلیون ریال، سرقت کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی نیشابور ادامه داد: ماموران کلانتری جمهوری با به دست آوردن این اطلاعات، بلافاصله موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کردند و طرح مهار در سطح تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان به اجرا درآمد.

حسینی عنوان کرد: در این راستا تیم گشت کلانتری 12 حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو کامیونت پارک شده که با مشخصات خودرو سارقان تطابق داشت مظنون شدند و به گشت‌زنی در همان حوالی پرداختند که حین کنترل محل چند نفر را در حال جا‌به جایی تعدادی گوسفند به داخل مخروبه‌ای مشاهده کردند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه ماموران با ورود به داخل مخروبه افراد مظنون در حال فرار را در اقدامی ضربتی  دستگیر کردند، اضافه کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد سارقان احشام بوده و پس از سرقت و کنترل شدید محورهای مواصلاتی توسط گشت‌های انتظامی و تنگ دیدن عرصه بر خود، گوسفندان را به داخل این محل جا‌به‌جا کردند که توسط ماموران شناسایی شدند.

وی با اشاره به تحویل احشام سرقتی به فرد مالباخته، بیان کرد: این متهمان که چهار نفر بودند پس از بازجویی‌های تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

 

کد مطلب 2256751

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