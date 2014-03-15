باند ربایندگان احشام در شهرستان نیشابور منهدم شد

سرهنگ پاسدار سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در پی یک فقره سرقت احشام در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری 12 جمهوری این فرماندهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: ماموران پس از حضور در محل و تحقیقات از فرد مالباخته متوجه شدند که سارقان به‌وسیله یک دستگاه خودرو کامیونت تعداد 27 راس گوسفند و دو راس گوساله را به ارزش تقریبی 200 میلیون ریال، سرقت کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی نیشابور ادامه داد: ماموران کلانتری جمهوری با به دست آوردن این اطلاعات، بلافاصله موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کردند و طرح مهار در سطح تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان به اجرا درآمد.

حسینی عنوان کرد: در این راستا تیم گشت کلانتری 12 حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو کامیونت پارک شده که با مشخصات خودرو سارقان تطابق داشت مظنون شدند و به گشت‌زنی در همان حوالی پرداختند که حین کنترل محل چند نفر را در حال جا‌به جایی تعدادی گوسفند به داخل مخروبه‌ای مشاهده کردند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه ماموران با ورود به داخل مخروبه افراد مظنون در حال فرار را در اقدامی ضربتی دستگیر کردند، اضافه کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد سارقان احشام بوده و پس از سرقت و کنترل شدید محورهای مواصلاتی توسط گشت‌های انتظامی و تنگ دیدن عرصه بر خود، گوسفندان را به داخل این محل جا‌به‌جا کردند که توسط ماموران شناسایی شدند.

وی با اشاره به تحویل احشام سرقتی به فرد مالباخته، بیان کرد: این متهمان که چهار نفر بودند پس از بازجویی‌های تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.