  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

توقیف خودرو "کیا" با 240 کیلومتر سرعت

توقیف خودرو "کیا" با 240 کیلومتر سرعت

یک دستگاه خودرو "کیا" با سرعت 240 کیلومترسرعت در اتوبان قم - کاشان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهگ اردشیر جمشیدی راد با اعلام این خبر اظهار داشت: يک دستگاه سواري کيا که با سرعت 240 کيلومتر در اتوبان قم - کاشان در حال حرکت بود، توسط ماموران گشت پليس راه استان متوقف شد.

به گفته وی، ضمن جريمه و ثبت نمره منفي براي راننده متخلف، خودرو نيز روانه پاركينگ شد.

رئيس پليس راه استان قم در ادامه با اشاره به آغاز سال جديد و سفرهاي نوروزي، خاطر نشان کرد: با رانندگاني که از سرعت مجاز تخطي کنند ضمن جريمه و ثبت نمره منفي، خودروي آن ها تا پايان ايام نوروز روانه پارکينگ مي شود.

کد مطلب 2256752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها