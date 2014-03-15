به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار امام جمعه، استاندار، فرمانده سپاه و تعدادی از مسئولان و فضلای استان چهارمحال و بختیاری با تاکید براین که داشتن برخورد صحیح با مردم و تربیت جهادگونه بسیار مهم است، اظهار داشت: آمادگی همگان در برابر نقشه های دشمنان بسیار مهم است و امروز طلاب وظیفه حساسی دارند.

وی ابراز کرد: یکی از وظایف ما این است که مردم را همیشه در صحنه نگه داریم و این عمل با داشتن حضور اجتماعی بسیار موثر است و علما این گونه رفتار می‌کردند.

استاد برجسته حوزه با بیان این که ما باید هر زمان برای جهاد آماده باشیم، افزود: کسانی که تربیت شده محافل مذهبی هستند در صحنه نبرد حاضر می‌شوند و مرفهان به صحنه جنگ نمی‌روند و جان نمی‌دهند و کسی که به استقبال مرگ می‌رود سخن خالصانه می‌زند.

وی عنوان کرد: ما می‌توانیم زمینه ظهور حضرت ولی عصر(عج) را ایجاد کنیم و انقلاب اسلامی توانسته مستکبران را بیدار کند.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که مردم اصل هستند، تصریح کرد: امام خمینی(ره) با سخن گفتن با مردم و اگاه کردن آنها مبارزه علیه رژیم شاه را آغاز کرد و انقلاب اسلامی پیروز شد و هرجا که مردم پشتیبان بودند غلبه حاصل می‌شد.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به سفر خود به چهارمحال و بختیاری ابراز داشت: مردم آگاه هستند و از هر فردی تبعیت نمی‌کنند، حجت الاسلام نکونام، امام جمعه شهرکرد اعتماد مردم را دارند و مردم با ایمان خود حاضرند جان دهند.

توجه به به وصیت نامه‌های شهدا

وی خطاب به مسئولان استان چهارمحال و بختیاری ابراز داشت: به وصیت نامه‌های شهدا اهمیت دهید و تلاش کنید تا همچون استان سمنان در مجموعه‌ای گردآوری کرده و نگه دارید و ما باید کتابخانه‌ای در این زمینه ایجاد کنیم.

آیت الله نوری همدانی یادآور شد: وصیت نامه‌های شهدا بسیار آموزنده است به گونه ای که با خواندن آنها به این موضوع پی می‌بریم و امام خمینی(ره) نیز بر خواندن وصایای شهدا تاکید دارند و می‌خواهند که یک روز از عمر خود را بر خواندن وصیت شهدا قرار دهیم.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به فرازهایی از وصیت‌های شهیدان عنوان کرد: شهید بر حضور در نمازجمعه، اعتکاف و دیگر محافل مذهبی تاکید دارد و خود را همچون اسماعیل می‌داند و از خداوند می‌خواهد که بعد از شهادت این هدیه را قبول کند.

وی افزود: اخلاق بسیار مهم است و در وصیت نامه های شهدا مطالب فراوانی در مورد آن گفته شده و این نشان از تربیت شهید در محافل مذهبی و درس بزرگی است.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: برخورد امام جمعه با مردم، نهادها و ارگان‌ها بسیار موثر است و صحبت چهره به چهره با مردم و اهمیت دادن به آنها شیوه انبیا است و یکی از استراتژی‌های انقلاب اسلامی مردم بود.

لزوم ارتقای زیرساخت های حوزه علمیه

در این دیدار امام جمعه شهرکرد طی سخنانی ابراز کرد: زیرساخت‌های حوزه باید ارتقا یابند و از لحاظ کمی و کیفی استان چهارمحال و بختیاری نیاز به توجه بیشتر داشته و برطرف شدن این مشکلات توصیه شما را می طلبد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام ادامه داد: برای احداث ساختمان حوزه، بسیار دیر مجوز داده می‌شود و این موجب می‌شود که کارها به کندی پیش رود.

وی افزود: نیاز به پشتیبانی مالی و اساتید مجرب در استان ما وجود دارد و امید است نگاه ویژه ای به مسائل گفته شده صورت گیرد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سفر آیت الله نوری همدانی به استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ارتقای دانش و بینش، بهبود وضعیت روحی و روان مردم، تقویت جاگاه روحانیت و رزمندگان، ارتقای عملکرد طرح تقویت مبانی اعتقادی با سبک زندگی، بهبود خدمات عمرانی از جمله برکاتی بود که با سفر ایت الله نوری همدانی ایجاد شد.

وی خطاب به آیت الله نوری همدانی ادامه داد: رضایتمندی شما از سفر به استان چهارمحال و بختیاری در حضور مقام معظم رهبری رای ما ارزشمند بود.