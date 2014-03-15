223 هیئت مذهبی در ملایر شناسنامه دار شده اند

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و سال نو اظهار داشت: در دین مقدس اسلام به سنت حسنه دید و بازدید و صله رحم بسیار سفارش شده و عید نوروز فرصتی برای انجام این سنت سفارش شده در اسلام است.

وی با اشاره به متدین بودن مردم و حفظ حرمتها بیان داشت: امسال دو مناسبت ایام فاطمیه و سال نو با هم تقارن پیدا کرده که در این راستا مردم باید با حفظ حرمتها برنامه های ایام عید را داشته باشند.

وی گفت: دستورات دین مبین اسلام با همه امور سازگاری داشته اما مراعات و حفظ حرمت ائمه ضرورت دارد.

وی بر دوری از خرافه پرستی و ترک موسیقی های حرام در ایام فاطمیه و دوری از محرمات تاکید کرد و گفت: ما هر چه داریم به برکت وجود ائمه اطهار است.

حجت الاسلام عباسی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 233 هیئت مذهبی ملایر با کد شناسایی زیر نظر این اداره فعالیت دارند، از آمادگی هیئت های مذهبی ملایر برای برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت زهرا(س)خبر داد.

وی بیان داشت: از امروز و با شروع ایام فاطمیه هیات مذهبی شهرستان در محله های خود برنامه های عزاداری را دارند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر افزود: در روزهای 13 تا 14 فروردین که مصادف با دهه دوم ایام فاطمیه است ویژه برنامه های هیئت های مذهبی در ملایر انجام می شود.

وی از عزاداری هیئت های مذهبی ملایر در روز شهادت حضرت زهرا(س) در مسیرهای چهارگانه به صورت دسته جات عزاداری خبر داد و گفت: هیئتها بعد ار طی مسیر به سمت مسجد جامع ملایر حرکت کرده و به صورت متمرکز برنامه عزاداری در مسجد جامع برگزار می شود.

وی همچنین از هماهنگی در ده مسجد برای ایام نوروز خبر داد و گفت: مساجدی که در مسیرهای راه مسافران قرار دارد در ایام نوروز برای مسافران نوروزی باز است.