مسابقات کشتی آزاد جام صادق گودرزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان تحت عنوان جام قهرمان صادق گودرزی دارنده 4 مدال جهان و المپیک با همکاری شهرداری و شورای شهر چهاردانگه، با شرکت 131 کشتی گیر در قالب 11 تیم طی 5 دوره با انجام 135 کشتی در سالن امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم چهاردانگه میزبان این پیکارها با 73 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم های مهر شهر، باقر شهر، نصر، شهر قدس، اسلامشهر، امام علی (ع) و شهید پناهی به ترتیب با 61-50-47-44-43-29-21 امتیاز عناوین اول تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

بنا بر این گزارش حضور چهره های شاخص و پیشکسوتی همچون محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، محسن کاوه مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد، امید نوروزی قهرمان جهان و المپیک، قاسم رضایی قهرمان المپیک، طالب نعمت پور قهرمان جهان، عبدالله عزیزی سرپرست هیات کشتی تهران به همراه مسئولان ورزشی و سیاسی این شهر در کنار علاقه مندان کشتی حاضر در سالن رونق بیشتری به جام گودرزی داده بود.

بر این اساس رده بندی انفرادی مسابقات به شرح زیر است:

57 کیلو: 1- محسن ملکی (شهر قدس) 2- رضا سید عزیزی (چهاردانگه) 3- علی مقصودی (چهاردانگه) و ایمان زارعی(اسلامشهر)

61 کیلو: 1- مجتبی عباسی (چهاردانگه) 2- ابراهیم بیگلری( باقرشهر) 3- پژمان بیگلری (چهاردانگه) و مهدی مستقیمی (نصر)

65 کیلو: 1- پژمان جوربنیان (شهر قدس) 2- مجتبی رنجبر (مهرشهر) 3- سجاد عبادی (باقرشهر) و امیر حسین لرستانی (نصر)

70 کیلو: 1- محمدرضا سرگو (مهرشهر) 2- سجاد پرنیان (چهاردانگه) 3-رضا سیف (نصر) و عباس شکوری (چهارانگه)

74کیلو: 1- مسعود فیض الهی (مهرشهر) 2- جواد قهرمانی (چهاردانگه) 3- علی جعفری (امام علی) و علی اکبرپور (نصر)

86کیلو: 1- بهزاد رستمی (چهاردانگه) 2- حامد عاشق حسینی (اسلامشهر) 3- مرتضی افضلی (نصر) و وحید امانیان (چهاردانگه)

97 کیلو: 1- امیر دهستانی (مهر شهر) 2- علیرضا امان الهی (چهاردانگه)3- مهدی سبزه پرور (باقر شهر) و مجید رحیمی (اسلامشهر)

125 کیلو: 1- شهاب قوره جیلی (شهر قدس) 2- بهرام رنجبری (اسلامشهر) 3- بهروز رستمی (چهاردانگه ) و حمیدرضا باقری (باقر شهر )

