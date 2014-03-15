حرم مطهر سیده فاطمه (س) غبار روبی شد/ برگزاری مراسم سال تحویل در کنار دخت موسی بن جعفر (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم غباروبی بقعه سیده فاطمه (س) بعد از ظهر امروز و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در کرمانشاه با حضور جمعی از مسئولین و روحانیون شهر برگزار شد.

دبیر هیات امنا بقعه سیده فاطمه (س) در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم آیین معنوی غبار روبی حرم اهل بیت (ع) با قصد تقرب الهی بود.

حسن موحد گفت: بهانه این مراسمات این است که ما فرصتی ایجاد کنیم تا تقربی داشته باشیم در درگاه ائمه معصومین و چه بهتر که در اولین روز ایام فاطمیه بارگاه ملکوتی دخت موسی بن جعفر (ع) برگزار شود.

موحد گفت: این بارگاه مبارک در شهر کرمانشاه مهجور مانده است و کسی از میهمانان نوروزی و گردش گرانی که به کرمانشاه می آیند او را نمی شناسند و اولین قدم همین غباروبی است.

وی ادامه داد: در لحظه تحویل سال که یک فرصت برای تحول روحی و معنوی است مراسم با شکوه تحویل سال در محل بقعه حضرت سیده فاطمه (س) برگزار خواهد شد و از مردم دعوت می کنیم که در مراسم حضور داشته باشند.

وی گفت: ما 22 بقعه متبرکه در استان داریم که طرح آرامش بهاری را در آن اجرا خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که بقعه سیده فاطمه (س) از شاخص ترین بقاع متبرک استان کرمانشاه است. طبق یک باور اشتباه برخی ها تصور می کنند که زیارت این حرم مطهر فقط برای بانوان آزاد است در صورتی که همه خانواده ها، آقایان و خانم ها در طول سال برای زیارت در آن حضور می یابند.