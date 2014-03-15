صعود دوباره شاخص بورس به کانال 77 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان معاملات تالارهاي بورس اوراق بهادار مورخ شنبه 24 اسفند ماه، تعداد 723 ميليون سهم به ارزش بيش از 2 هزارو 693 ميليارد ريال در 51 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.

شاخص کل با 608 واحد افزايش به رقم 77 هزارو 191 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 512 واحد افزايش به رقم 57 هزارو 244 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 849 واحد افزايش عدد 148 هزارو 971 واحد را تجربه کرد.

بيشترين حجم معاملات را شرکت هاي سرمايه گذاري اميد، بانک ملت، بانک صادرات، ماشين سازي اراک، فولاد مبارکه اصفهان، حق تقدم سرمايه گذاري خوارزمي و بانک پاسارگاد به خود اختصاص دادند.

معامله 2100 میلیارد ریال اوراق در فرابورس ایران

همچنین در پایان معاملات آخرین شنبه سال 92، 102.4 میلیون اوراق بهادار به ارزش 2100 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران مبادله شد. در جریان 44 هزار و 312 دفعه معامله امروز، آیفکس با افزایش 15 واحدی معادل 2.04 درصد به عدد 750.8 رسید.

در میان شرکت‌های فرابورسی داد و ستد 12.7 میلیون سهم بانک دی و پس از آن معامله 11.19 سهم سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق باعث شد تا بیشترین حجم معاملات امروز به نام این دو شرکت ثبت شود. تولید برق عسلویه مپنا با 93.38 میلیارد ریال و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با 77.47 میلیارد ریال هم بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

امروز در شرایطی که تنها سه نماد قرمزپوش در بازار اول و دوم و پایه فرابورس به چشم می ‌خورد، 7 نماد نیز با 5 درصد افزایش به معاملات خود پایان دادند.