پویایی سازمان ها و ادارات مختلف در گرو تعامل با رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر امروز شنبه در نخستین جشنواره کمیته امداد و رسانه و دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، بیان کرد: اهالی رسانه همواره بی منت و عاشقانه در مسیر اطلاع رسانی و انتشار اخبار حرکت کرده و می کنند.

وی با اشاره به اینکه هر فرد مسلمانی باید ذکات کار و فعالیت خود را بپردازد، عنوان کرد: خبرنگاران و روزنامه نگاران هم با اطلاع رسانی به موقع و صحیح اخبار ذکات خود را پرداخت می کنند.

وی جایگاه اصحاب رسانه را در نزد مسئولان و مردم بسیار رفیع و قابل احترام خواند و افزود: این گونه جشنواره ها در جهت ارج نهادن به تلاش های اهالی رسانه و تداوم همکاری های آنها با کمیته امداد امام(ره) در استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان ادامه داد: فراهم کردن زمینه کاهش محرومیت و فقر در بین خانواده ها و آگاه سازی اقشار مختلف مردم در خصوص کمک رسانی به نیازمندان با تعامل و همکاری رسانه ها تحقق می یابد.

موسی نژاد اظهار داشت: امروز فاصله طبقاتی در جامعه در نتیجه عدم انجام وظیفه شرعی توسط اغنیا و ثروتمندان ایجاد شده است لذا رسانه ها می توانند با انعکاس اخبار و گزارش هایی در این خصوص قشر متمکن جامعه را به کمک به نیازمندان و فقرا تشویق کنند.

وی از ارسال بیش از 70 اثر به دبیرخانه این همایش خبرداد و افزود: کمیته امداد استان تنها نقش پشتیبان را در این جشنواره داشته و تمامی اقدامات و کارهای مربوط به ان توسط اصحاب رسانه استان صورت گرفته است.

وی به اهداف برگزاری جشنواره امداد و رسانه در استان اشاره کرد و گفت: بسط و گسترش تعامل هدفمند کمیته امداد امام با رسانه، افزایش سهم رسانه ها در ارتقای سطح معیشتی خانوارها و تقویت بسترها و زمینه های مشارکت مردمی و هدایت کمک های مردمی متمکنین جامعه به سمت رفع نیاز محرومین از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با بیان اینکه اهالی رسانه پل ارتباطی بین دستگاه های اجرایی و مردم هستند، افزود: عصر امروز دنیای رسانه ای است و سازمان ها و ادارات مختلف برای پویایی نیازمند تعامل با رسانه ها هستند.

موسی نژاد ادامه داد: رسانه های مختلف اعم از مکتوب و غیر مکتوب با دارا بودن قدرت نفوذ و ایجاد ارتباط با جوامع مختلف قادر به فراهم کردن بستر مناسبی برای خدمت به قشر محروم و نیازمند جامعه هستند و تاکنون نیز در این راستا به خوبی عمل کرده اند.

وی بیان کرد: نظارت اصحاب رسانه بر عملکرد مدیران و مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی استان همواره منجر به انجام بهتر و مطلوب تر کارها می شود.

معاون ارتباطات دفتر ولی فقیه در استان کردستان هم دراین جشنواره گفت: در حوزه وظایف مطبوعات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر لزوم رعایت مصالح نظام تاکید کردند.

مهدی طالبی بهترین وجه کار خبرنگاران باید امانت داری باشد، ادامه داد: همواره صحت اخبار منتشر شده باید در اولویت قرار گیرد و این مهم نباید فدای سرعت انتشار شود.

وی بیان کرد: خبرنگاران در کردستان به لحلاظ شرایط و موقعیت استان رسالت خطیرتری نسبت به فعالان این عرصه در سایر استان های کشور دارند لذا باید در انتشار اخبار دقت بیشتری داشته باشند.

در پایان این مراسم از برگزیدگان نخستین جشنواره کمیته امداد و رسانه ودومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان با دادن هدایا و لوح تقدیری قدردانی شد.