دولتمردان خود را رقيب و طلبكار مردم ندانند// در جمهوري اسلامي مديريت اجرايي يك فرصت شخصي يا جناحي نيست بلكه بستر ابتلا و آزمايش الهي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه آمده است: در سالهاي اخير دشمنان انقلاب اسلامي به كمك منافقان فرهنگي و سياسي خود در قالب تهاجم فرهنگي ، با به چالش كشاندن آرمان هاي والاي انقلاب و امام عزيز ، در سكولاريزه كردن انقلاب از درون كوشش كردند.

راهيان و نفوذ جريان فرهنگي ، سياسي و اقتصادي ليبرال به خصوص در دهه گذشته ، سبب شكل گيري و نقش آفريني جريان جديدي با عنوان جنش دانشجويي اصول گرا شد كه با تاكيد بر باورهاي اصيل فرهنگي خويش ، در جهت اصلاح نرم افزارهاي انقلاب اسلامي و نيل به آرمانهاي مقدس خود تلاش نمود.

جنبش دانشجويان اصولگرا در آغاز پيدايش خود با هجمه تبليغاتي وسيعي از طرف دو جريان متحجر و متجدد روبه رو شد كه يا او را به خامي و ناپختگي لقب مي دادند و يا به جرم اينكه جنبش دانشجويي رهرو غرب نيست و خود را غربزده نمي داند، بر او مي تاختند و در مطبوعات و تريبون هاي متعدد خويش ، او را به گناه فرياد حقيقت طلبي، فضيلت خواهي و عدالت گرايي به مسلخ تحقير مي كشاندند.

اين مجاهده طاقت فرسا و طولاني دانشجوي اصولگرا درغربت و مظلوميت سالهايي رخ داد كه برخي به بهانه دين مانع سير تكاملي و معنوي انقلاب اسلامي مي شدند و برخي ديگر به نام آزادي و پيشرفت ، بر مباني انقلاب و ارزشهاي اسلامي مي تاختند.

در اين ميان جنبش دانشجويي اصولگرا با الهام از راهنمايي هاي رهبر فرزانه و هوشمند خويش به جريان شناسي سير تحولات انقلاب روي آورد تا با شخصيت شناسي طلحه و زبيرها، به كالبد شكافي فرهنگي - سياسي بپردازد و با نقادي اين برهه از انقلاب ، سير مهندسي حيات فردي ، اجتماعي را بر مبناي ولايت الهي تسريع بخشد.

دانشجويان مدافع انقلاب اسلامي ، از هر گروه و شكلي و از هر شهر و دانشگاهي همديگر را يافتند و جنبشي شكل گرفت تا جبهه اي فرهنگي سياسي را در مقابل شبيخون فكري و فرهنگي دشمن و عوامل داخلي آن ايجاد كنند. بر اين اساس جنبش دانشجويي با هدايت رهبر فرزانه و فرهيخته خود دو استراتژي "عدالتخواهي" و "نهضت نرم افزاري" را در همه سطوح آن به اجرا درآورد و آنها را گفتمان مسلط در دانشگاه ها تبديل كرد كه در پي آن، انبوهي از دانشجويان پاك و بي آلايش معتقد به سير تكاملي انقلاب اسلامي ، جلب و جذب اين جنبش گشتند.

دانشجويان در بررسي تحليلي خود از وقايع اجتماعي بر اساس دو تابلوي راهبردي جنبش نرم افزاري و جنبش عدالتخواهي ، گفتمان مطالبه و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را در عرصه فرهنگ، سياست و اقتصاد به گفتمان نخست خود تبديل كردند. چه، اين آرمان با فطرت دانشجويان همراه بود و خيلي سريع دل هاي پاك را به خود جذب مي كرد. آنها حتي توانستند توده هاي مردم را هم در اين باره، از گفتمان مسلط مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در شئون مختلف حيات فردي - اجتماعي متاثر نمايند ودر چنين فضايي بود كه در نهايت همه شاخه هاي جنبش دانشجويي مصداق خود را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يافتند و با شناساندن او به روح جمعي انقلاب اسلامي ، گفتمان مكتبي ، عدالت محور و تحول گرا را گفتمان حاكم بر سيستم اجرايي كشور نمودند.

دوران جديد براي جنبش دانشجويي بسيار خطير و سرنوشت ساز است و اگر مسير پيش روي انقلاب اسلامي - تشكيل دولت اسلامي - به درستي تحليل نگردد، حركت تعالي بخش كنوني با ضعف و سستي مواجه خواهد شد.

جنبش دانشجويي به دولتمردان خود تذكر مي دهد كه براي بهبود در حوزه مديريتي خود، چشم به دست بيگانه نداشته باشند، خود را رقيب و طلبكار مردم ندانند، از پذيرش اشكالات و ضعف هاي خود گريزان نباشند و آن را به حساب انقلاب اسلامي و مردم نگذارند . توجه داشته باشند كه جامعه اسلامي ، يك جامعه ايستا، مرده و در حال سكون نيست و پويايي ، تحول گرايي ، نوانديشي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي ، ابتكار عمل ، شادماني و اميد از ويژگي هاي يك جامعه اسلامي درحال رشد است. كارآمدي محصول شايسته سالاري است ، در مردم سالاري ديني از آن روي كه از خرد جمعي استفاده مي شود، رويكرد شايسته سالارانه را بيشتر مي توان سراغ گرفت جلب شايستگان و فرهيختگان به خدمت حكومت ،درجه سلامت در سياست ورزي را بالا مي برد و دقت و درستي سياست ها را افزون مي كند.

درد ديرينه مديريت عالي كشور نظام نارسا و ناسالم تصميم سازي است. تيم تصميم ساز ركن مهم و حلقه ناپيداي اداره كشور بوده و نظام تصميم سازي حلقه وصل مردم سالاري ديني و شايسته سالاري مي باشد. اين تيم همان مجموعه اي است كه به واسطه شايستگي و كار آزمودگي اش ، دولت كريمه را به سطح كارآمدي و توانمندي ارتقا مي دهد.بر اين اساس جنبش دانشجويي به عنوان مجموعه نيروهاي متخصص و متعهد ، خود را عضوي از كابينه دانسته و از دولت انتظار دارد كه جهت افزايش كار آمدي خود ساز و كارهايي جهت استفاده از فرهيختگان استاد و دانشجو تنظيم نمايد و نهال تصميم سازي خود را از نظرات علمي و سنجيده اين گروه ، بهره مند گرداند.

لازم به ذكر است جنبش ، ضمن رويكرد جديد اثباتي خود براي ارايه نرم افزارهاي مديريت عدالت محور ، پيگيري مهندسي جامعه اسلامي و روش زندگي متناسب و در كل تصميم سازي فرهنگ محور ، همواره خود را منتقد و جراح عملكرد هاي دولت دانسته، در صورت انحراف از آرمانهاي انقلاب و منافع ملت و يا وابستگي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي ، خود را اولين جنبش مقابل دولت خواهد دانست و نقد سازنده ( نه مخرب ) را محول اصلي فعاليت خود قرار خواهد داد.

جنبش دانشجويي به تصريح مقام معظم رهبري آرمانگرايي را استراتژي محوري خود قرار داده و مصلحت روشمند و فعال را برگزيده ، در مقابل هرگونه مصلحت انديشي منفعل و مخدر ، واكنش جدي نشان خواهد داد.