بارش باران تا پایان روز شنبه در قم ادامه خواهد داشت/ افزایش تدریجی دمای هوا

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز شنبه هوای قم ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات همراه با بارش برف است و عصر امروز نیز همراه با رگبار و وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: سمت باد در قم امروز به سمت شمال شرقی، سرعت وزش آن بین 9 تا 14 متر بر ثانیه و حداقل دما پنج درجه و حداکثر دما نیز 13 درجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: در روز یکشنبه هوا نیمه ابری، به تدریج همراه با کاهش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در روز یکشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین 10 تا 15 متر بر ثانیه و حداقل دما چهار درجه و حداکثر دما نیز 18 درجه خواهد بود.

زارع با بیان اینکه در روز دوشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد خواهد بود، ادامه داد: در روز دوشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین 15 تا 20 متر بر ثانیه و حداقل دما 6 درجه و حداکثر دما نیز 20 درجه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا تا پایان هفته به تدریج افزایش خواهد یافت.