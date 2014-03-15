590 تخته پتو در بین سیلزدگان نهبندان توزیع شد/100 خانواده اسکان یافتند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهارداشت: به منظور کمک به سیلزدگان شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی تعداد 590 تخته پتو، 52 تخته موکت، 600 قوطی کنسرو، 59 دستگاه چادر امدادی و همچنین تعداد 20 چراغ گرمایشی در بین سیلزدگان این منطقه توسط این امداد گران این جمعیت توزیع شد.

رسول راشکی در باره آخرین وضعیت مناطق سیلزده در این منطقه ابراز داشت: در حال حاضر نسبت به اسکان 100 خانوار در منطقه حسین آباد بخش مرکزی نهبندان در قالب برپایی چادر با همکاری امدادگران استان اقدام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضرتعداد 43 نفر نیروی عملیاتی شامل 35 نفر نجاتگر داوطلب، تعداد 8 نفر از پرسنل این جمعیت در قالب 7 تیم امدادی در منطقه برای کمک و امداد رسانی به سیلزدگان حضور دارند.

وی گفت: همچنین تعداد هفت دستگاه خودروی کمک دار سبک نیز متعلق به جمعیت هلال احمر استان به منطقه اعزام شده است که کار کمک رسانی به مردم روستای کهنوک از توابع شهرستان نهبندان را بر عهده دارند.