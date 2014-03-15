مدیریت آموزش و پرورش نباید آلوده به مسائل سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار جلایری ظهر شنبه در جلسه شوراي آموزش و پرورش در دفتر خود، اظهارکرد: محیط آموزش و پرورش را باید محیطی صرفا تعلیم و تربیتی، آموزشی و علمی قرار دهیم و اگر این محیط را آلوده به حواشی کنیم علاوه بر اینکه جبرانش مشکل است باید در هر دو دنیا پاسخگو باشیم.

وی جایگاه تعلیم و تربیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را بالاترین جایگاه برشمرد و عنوان کرد: به همین دلیل مسئولیت این شورا به عهده بالاترین مقام اجرایی و حاکمیتی است.

رئيس شوراي هماهنگي آموزش و پرورش تصريح کرد: بحث اخلاقی و اعتقادی از اصول مورد توجه در آموزش و پرورش است و باید دقت شود که حفظ کرامت انسانی فرهنگیان مورد توجه باشد.

جلایری خطاب به مدیریت جدید آموزش و پرورش، بیان کرد: آموزش و پرورش متعلق به تمامی جامعه است و باید سعی شود مدیریتی عقلانی، پژوهشی و اخلاقی بر این نهاد حاکم باشد.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور نیز ضمن تشکر از برگزاری این جلسه، گفت: توصیه‌های جناب فرماندار را چراغ راه مدیریت خود قرار می‌دهم.

جواد قوامی‌نژاد با تبیین پاره‌ای از سیاست‌های کاری، برنامه‌ها و طرح‌های خود، خواستار پیگیری مصوبات جلسات گذشته شد.

در ادامه برابر دستور کار جلسه، مصوبات گذشته در خصوص نحوه اجرای مصوبات اقدام نشده، بررسی و برای هر چه مطلوب ‌تر برگزار شدن هفته گرامی‌داشت مقام معلم، تصمیماتی اتخاذ شد.