کاهش 19 درصدی کشته شدگان در حوادث رانندگی گیلان/ رویکرد نیروی انتظامی محله محور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قائدرحمتی ظهر شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه پلیس راهور استان در این زمینه رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده است، افزود: امسال سرقت نسبت به سال گذشته با افزایش 20 درصدی روبرو بوده اما میزان کشفیات آن نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه 82 درصد از سرقت های انجام شده در سال جاری کشف شده است، ادامه داد: سرقت به عنف، تجاوز به عنف، گروکشی، آدم ربایی و قتل نسبت به سال گذشته به ترتیب 20، 100، 67، 50 و 50 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه کشفیات انواع مواد مخدر در استان با 44 درصد افزایش روبرو بوده است، گفت: کشفیات سلاح و مهمات، سوخت و مشروبات الکلی به ترتیب 30، 91 و 39 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تماس با سامانه 110 نسبت به سال گذشته در مجموع 9 درصد افزایش داشته که تماس درباره جرائم راهنمایی و رانندگی و مسائل مرزی به ترتیب بیشترین و کمترین آمار را به خود اختصاص داده است.

قائدرحمتی با تاکید بر اینکه مراسم چهارشنبه آخر سال مصادف با ایام فاطمیه است، اظهار داشت: افرادی که در این باره سابقه دستگیری و بی نظمی را در سطح استان دارند توجیه شده اند تا اعمال ناپسند خود را تکرار نکنند.

وی ادامه داد: تاکنون 720 هزار انواع مواد محترقه در استان کشف شده و با 245 نفر در این زمینه برخورد قانونی صورت گرفته است.

فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه در راستای تامین امنیت استان طی تعطیلات نوروزی در حوزه انتظامی 600 گشت خودرویی، موتوری و پیاده فعالیت خواند کرد، افزود: در بخش راهنمایی و رانندگی نیز 450 گشت خودرویی، موتوری و پیاده به همراه یک بالگرد گیلان را زیرپوشش خود قرار خواهند داد.

وی با اشاره به گسترش واحدهای انتظامی اظهار داشت: ایام نوروز 58 واحد کانکس در دو بخش انتظامی و راهنمایی و رانندگی با رویکرد محله محور در سطح گیلان مسثقر خواهند شد.

قائد رحمتی یادآور شد: سامانه پیامکی 110120 برای گزارش تخلفات اتوبوس های عمومی در اختیار مسافران نوروزی قرار دارد که در آینده ای نزدیک ناوگان مسافربری سواری و مینی بوس را نیز زیرپوشش قرار می دهد.