اعتقاد به ایثار و شهادت از امتیازات ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی ظهر شنبه در مراسم یادواره 5800 شهید دوران مقدس اعزامی به جبهه های گیلانغرب، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس بارها از رزمندگان اسلام رشادت ها و ایثارگرهای بسیاری دیده ام که از زبان از گفتن آنها عاجز است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به افزایش قدرت نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت: امروز اگر قدرتی و عزتی در این کشور است و می بینم که قدرت نظامی و بازدارنده ایران اسلامی در بالاترین نقطه قرار دارد، تنها نشات گرفته از عزت خون شهداست.

سردار عراقی بیان داشت: یکی دیگر از امتیازات این ملت، اعتقاد به ایثار و باورهای دینی و نیز شهادت در مسیر الهی و حفظ نظام است.

این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه اعتقاد به ایثار بارها پیروزی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را رقم زد، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس در جبهه های گیلانغرب رشادتها و ایثارگری های بسیاری از رزمندگان و جوانان این مرز و بوم دیده ایم.

سردار عراقی به یکی از شهدای این خطه اشاره داشت و گفت: به خوبی به یاد دارم که شهید "عبدالله مرادی" از شهدای شهرستان گیلانغرب در راه دفاع دین و وطن باور بسیار مستحکمی داشتند و بارها خود این بزرگوار اعلام می کردند که به زودی در راه خدا شهید خواهند شد و با خونش می نویسد" السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)".

وی افزود: در یکی از عملیاتهایی که با بی سیم در حال مکالمه بودم، به ناگاه متوجه شدم که بی سیم چی به دنبالم حرکت نمی کند، هنگامی که به عقب برگشتم دیدم که گلوله به گردن شهید "عبدالله مرادی" اصابت کرده است و به فیض شهادت نائل شده اند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث می شود این شهدای بزرگوار از آینده خود بی پرده خبر داشته باشند، اعتقاد و باورهای خالص دینی در این افراد بوده است که نمونه بارز این مهم را می توان در خصلت های شهید عبدالله مرادی ببینیم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان سخنان خود بیان داشت: مردم در هشت سال مقدس برای پاسداری از نظام فداکاریهای بسیاری داشته اند، پس مسئولان باید این را به یاد داشته باشند و در انجام هرگونه خدمتی به مردم این کشور کوتاهی نکنند.