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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

حجت الاسلام حسینی مقدم:

برنامه های فرهنگی طرح آرامش بهاری درفارس 70 درصد افزایش خواهد یافت

برنامه های فرهنگی طرح آرامش بهاری درفارس 70 درصد افزایش خواهد یافت

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس از افزایش 70 درصدی مباحث فرهنگی و طرح آرامش بهاری سال 93 در فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل حسینی مقدم ظهر شنبه در نشست خبری آغاز طرح آرامش بهاری در استان فارس، گفت: این طرح در در 550 بقعه استان فارس با حضور 400 روحانی بومی و اعزامی از قم در استان اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: استان فارس طی سه سال گذشته در این بحث رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده بود و به همین دلیل در بخش خیمه های معرفت این طرح مباحث فرهنگی را بیشتر مورد نظر قرار داده ایم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت خیمه های معرفت در استان فارس، گفت: 32 خیمه معرفت در فارس برپا می شود که 12 خیمه در شیراز است.

حجت الاسلام حسینی مقدم تاکید کرد: برای اولین بار خیمه های معرفت در تخت جمشید و آرامگاه حافظ و سعدی شیراز نیز برپا خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اوقاف و امور خیریه فارس در ایام نوروز نیز در اسکان میهمانان نیز همکاری دارد، گفت: 40 حسینیه شیراز جهت اسکان اضطراری مسافران نوروزی آماده شده است.

کد مطلب 2256778

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