یادواره سردار شهید موسی درویشی و 36 شهید جزیره هرمز برگزار می شود

حسین اسلام نیا فرمانده حوزه مقاومت شهدای هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به 24 اسفند ماه سالگرد شهادت سردار رشید اسلام موسی درویشی است حوزه مقاومت شهدا ی هرمز بر این اساس یادواره این شهید بزرگوار که به عنوان یک شهید شاخص در استان می باشد برگزار می کنند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای هرمز گفت: شهدا گنجینه ای گرانبها برای مردم ایران هستند که با پیروی از مسیر انسان ساز و حقیقت جوی آنها می توانیم در راه سعادت و کمال گام برداریم.

اسلام نیا تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

اسلام نیا ابراز داشت: شهدا جانشان را در راه حفظ و اعتلای دین اسلام و کشور اهدا کردند و از همین رو گرامیداشت شهدا و قدردانی از خانواده آنها و ایثارگران برای ما افتخار بزرگی است.

فرمانده حوزه مقاومت شهدای هرمز عنوان کرد: شهید موسی درویشی یک از چهره های برجسته این جزیره بود که چه قبل از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب نقش بسیار ارزنده در جهت روشن گری مردم این منطقه داشته است.

وی شهید درویشی را یک الگوی به تمام معنای ایستادگی خواند و گفت: شهید درویشی در زمان انقلاب در تبعید بودند ولی با ایستادگی و پایمردی توانست جوانان این جزیره در خط رهبری بیشتر کند و اکنون جزیره هرمز با دارابودن 36 شهید و 400ایثار گر و جانباز و آزاده به تناسب جمعیت خود در رتبه نخست ایران است که این امر می تواند بار سنگینی بر دوش ما باشد که یاد و خاطر شهدا زنده نگهداریم.

شهيد "موسي درويشي نخل ابراهيمي، در سال ۱۳۰۸ د رجزيره هرمز ديده به جهان گشود. شهيد درويشي در سن ۱۶ سالگي از نعمت داشتن پدر محروم گرديد و مسئوليت تامين معاش خانواده كه به نحوي تحت سرپرستي جده وي قرار داشتند به عهده گرفت. وي در سال ۱۳۲۷ در معدن خاك سرخ هرمز مشغول به كار شد.

شهيد درويشي در اين جزيره واسطه اصلي ميان روحانيت مبارز وانقلابي با مردم مي گردد و منزل شهيد مامن و پناهگاه امني جهت مبارزيني كه به استان هرمزگان سفر می کند و يا تبعيد مي شوند قرار مي گيرد. علاوه بر آن ملاقات دلنشين وخصوصي شهيد درويشي با امام خميني (ره) ودعا ولبخند زيباي امام (ره)شهيد درويشي را به عاشقي سر از پا نشناخته نسبت به حضرت امام واجداد طاهرينش تبديل كرده بود.

لذا به راحتي دو بار تبعيد به اطراف تهران وقم را به جان خريد. شهيد درويشي در دوران مبارزاتي مردم اين خطه عليه رژيم ستم شاهي، ضمن آشنايي با روحانيون جزيره هرمز، نقش خود را در حركت مردم عليه اين رژيم ايفاء نمود. او در سال 1342 به مبارزه مخفي عليه رژيم پهلوي برخاست و با آمدن روحانيون به اين جزيره مشغول ارشاد مردم شد تا جايي كه خانه خود را مهمانسراي روحانيون قرار داد و در آن سال هاي خفقان اسارتها و تبعيدهاي متعدد را متحمل گرديد.

در سال 1349 به علت مخالفت با رژيم و حمايت از طبقه محروم و مستضعف به تهران تبعيد شد اما در تبعيد با نيروهاي مومن و انقلابي در تهران و قم ارتباط برقرار نمود. اين شهيد والامقام شاگرداني بسياري را در حوزه هاي مختلف تربيت نمود و شهيدان محمد و علي گلزاري، موسي آزموده، احمد اوج هرمزي، جعفر پاينده، ابراهيم غلامزاده، علي جمالي، احمد هرمزي، احمد صالحي، محمد ملاح، محمد رئيسي و قنبر قنبر نژاد از جمله شاگردان وي بودند. شهيد درويشي در سال 1357 از سوي رژيم پهلوي به مدت سه ماه براي دومين بار به حسن آباد قم تبعيد شد. در اوج مبارزاتي ملت ايران عليه رژيم شاه، نقش خود را در پيروزي انقلاب اسلامي ايفاء نمود و مرتب در محافل و مجلس با سخنراني، مردم را با افكار و انديشه هاي حضرت امام (ره) آشنا مي كرد.

وي دربسيج دريانوردان وملوانان هرمز واستان هرمزگان در راستاي خدمات دريائي در جبهه هاي نبرد نقش موثري را ايفا كرد اين شهيد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به تشكيل كميته انقلاب در جزيره هرمز همت كرد و مدتي سرپرستي آن را بر عهده گرفت. پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وارد اين نهاد انقلابي شد و سرپرستي واحد عمليات دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هرمز را عهده دار شد. وي در سال 1362 با گروه زيادي از نيروهاي سپاه و بسيج عازم جبهه ها نبرد حق عليه باطل شد و در تاريخ هشتم اسفند سال 1362 در جزاير مجنون در حالي كه سوار بر قايق جهادي خود بود بر اثر خمپاره بعثيان به آسمانها شتافت.

