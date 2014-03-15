راه اندازی سامانه "بلوتوث سفر" در کرمانشاه/ همکاری 30 مدیر اجرایی برای استقبال از میهمانان نوروزی

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال هم مانند سال های گذشته دستور العمل اجرایی تشکیل ستاد سفر های نوروزی و ایجاد هماهنگی میان آنان به دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری، تصویب نامه هیات وزیران و تشکیل ستاد هماهنگی سفر، ابلاغ شده که متعاقب آن سه جلسه برای ایجاد هماهنگی مجدد دستگاه های اجرایی برای سفر های نوروزی در سطح معاونت عمرانی استانداری و با حضور بیش از 30 مدیر اجرایی استان، اعم از شهرداریها، فرمانداری ها آموزش و پرورش، علوم پزشکی، هلال احمر و...که عموما عضو ستاد سفر های نوروزی هستند، تشکیل شده است.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه هم در حوزه خود همگام با سایر نهادها تمامی تاسیسات شامل هتل ها، مهمان پذیر ها دفاتر خدمات گردشگری، موزه ها و موزه سایت ها، تکیه معاون الملک و بیگلربیگی وسایر اماکن تاریخی و فرهنگی استان را آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی کرده و تمامی علائم راهنما در این اماکن نصب و استقرار یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه با بیان به روز رسانی شدن سایت سازمان به آدرس اینترنتیKermanshah.ichto.ir، افزود: دو لینک انگلیسی و عربی نیز به این سایت افزوده شده و به فاصله اندکی بعد از تعطیلات نوروز به روز آوری خواهد شد.

وی افزود: امسال در اماکن مهم نظیر طاق بستان، بیستون، سراب نیلوفر، معبد آناهیتا و سایر مکان های مهم تاریخی فرهنگی سامانه "بلوتوث سفر" برای اولین بار برای راهنمایی بیشتر گردشگران راه اندازی شده که تمامی اطلاعات گردشگری و نقشه از طریق بلوتوث به تلفن همراه گردشگران ارسال می شود.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های صورت گرفته امسال بهتر از سال های گذشته به مسافران نوروزی خدمات رسانی کنیم و اوقات شاد و خوشی را برای کلیه گردشگران فراهم آوریم.