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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

فعله گری گفتگو با مهر:

راه اندازی سامانه "بلوتوث سفر" در کرمانشاه/ همکاری 30 مدیر اجرایی برای استقبال از میهمانان نوروزی

راه اندازی سامانه "بلوتوث سفر" در کرمانشاه/ همکاری 30 مدیر اجرایی برای استقبال از میهمانان نوروزی

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: امسال در اماکن مهم گردشگری کرمانشاه نظیر طاق بستان، بیستون، سراب نیلوفر، معبد آناهیتا و... سامانه "بلوتوث سفر" برای اولین بار برای راهنمایی بیشتر گردشگران راه اندازی خواهد شد.

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال هم مانند سال های گذشته دستور العمل اجرایی تشکیل ستاد سفر های نوروزی و ایجاد هماهنگی میان آنان به دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری، تصویب نامه هیات وزیران و تشکیل ستاد هماهنگی سفر، ابلاغ شده که متعاقب آن سه جلسه برای ایجاد هماهنگی مجدد دستگاه های اجرایی برای سفر های نوروزی در سطح معاونت عمرانی استانداری و با حضور بیش از 30 مدیر اجرایی استان، اعم از شهرداریها، فرمانداری ها آموزش و پرورش، علوم پزشکی، هلال احمر و...که عموما عضو ستاد سفر های نوروزی هستند، تشکیل شده است.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه هم در حوزه خود همگام با سایر نهادها تمامی تاسیسات شامل هتل ها، مهمان پذیر ها دفاتر خدمات گردشگری، موزه ها و موزه سایت ها، تکیه معاون الملک و بیگلربیگی وسایر اماکن تاریخی و فرهنگی استان را آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی کرده و تمامی علائم راهنما در این اماکن نصب و استقرار یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه با بیان به روز رسانی شدن سایت سازمان به آدرس اینترنتیKermanshah.ichto.ir، افزود: دو لینک انگلیسی و عربی نیز به این سایت افزوده شده و به فاصله اندکی بعد از تعطیلات نوروز به روز آوری خواهد شد.

وی افزود: امسال در اماکن مهم نظیر طاق بستان، بیستون، سراب نیلوفر، معبد آناهیتا و سایر مکان های مهم تاریخی فرهنگی سامانه "بلوتوث سفر" برای اولین بار برای راهنمایی بیشتر گردشگران راه اندازی شده که تمامی اطلاعات گردشگری و نقشه از طریق بلوتوث به تلفن همراه گردشگران ارسال می شود.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های صورت گرفته امسال بهتر از سال های گذشته به مسافران نوروزی خدمات رسانی کنیم و اوقات شاد و خوشی را برای کلیه گردشگران فراهم آوریم.

کد مطلب 2256786

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