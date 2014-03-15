35 امین نشان ملی سرای روزنامه نگاران به شهید شاخص حوزه رسانه کردستان تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از سپری شدن حدود چهارماه از برگزاری نخستین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های کردستان امروز هم شاهد برگزاری دومین جشنواره توسط دفتر سرای روزنامه نگاران در استان بودیم.

دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان به طور مشترک با نخستین جشنواره امداد و رسانه درسالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.

در این مراسم سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مدیرحوزه هنری استان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان، مدیرخانه مطبوعات و جمعی از خبرنگاران به ویژه کسانی که برگزیده شده بودند،استان برگزار شد.

در این جشنواره 35 امین نشان ویژه سرای روزنامه نگاران کشور امروز در دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان به خانواده معززشهید غلامرضا نریمان شهید شاخص حوزه رسانه کردستان تقدیم شد.

در دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان در بخش گزارش خبری، تحلیل و توصیفی شیرین مرادی ازخبرگزاری فارس مقام اول، سروش حبیبی راد از خبرگزاری مهر مقام دوم و فرزاد نویدی از خبرگزاری ایرنا مقام سوم را کسب کردند و در این بخش با رای هیئت داوران محمدشریف علیرمایی از روزنامه همشهری شایسته تقدیر شد.

در بخش یادداشت نیز افشین خوشگوار از دو هفته نامه به هیز، سامان احمدی از روزنامه همشهری و عدالت ناصری از خبرگزاری فارس به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

فرزاد نویدی از خبرگزاری ایرنا، چنورصادقی از خبرگزاری شبستان و کیوان قاسمی از خبرگزاری فارس در بخش تیتر به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش مصاحبه و گفتگو یحیی صمدی از خبرگزاری کردپرس رتبه اول، فرهاد شیری از دوهفته نامه به هیز رتبه دوم و روناک کنعانیان از روزنامه همشهری رتبه سوم را کسب کردند و یاسین شیریعتی از هفته نامه ئاگرین روژ شایسته تقدیر در این بخش شد.

خلیل صحراگرد از خبرگزاری شبستان، بختیار صمدی از خبرگزاری فارس و امید بهمنی از خبرگزاری ایرنا به ترتیب رتبه های اول تا سوم بخش گزارش تصویری را بدست آوردند.

هدایای بخش نگاه نو این جشنواره هم به رامیار روحی از باشگاه خبرنگاران جوان و دلنیا محمدی از واحد خبر صداوسیما تقدیم شد.

در این جشنواره از عرفان خادم و ابراهیم دلاوری از پیشکسوتان عرصه رسانه استان هم با دادن لوح تقدیری قدردانی شد.

بیش از 70 اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره امداد و رسانه در استان در بخش خبر، مصاحبه،گزارش و عکس خبری به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود.

با رای هیئت داوران در بخش خبر افسانه گلباغی از خبرگزاری ایرنا رتبه اول، سرور احمدی از خبرگزاری مهر رتبه دوم و زهره نادری مقدم از ویژه نامه جام جم رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش مصاحبه هم روناک کنعانیان از روزنامه همشهری، سحر مرادی از خبرگزاری فارس، افسانه سیفی از خبرگزاری ایسنا به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

شیرین مرادی از خبرگزاری فارس رتبه اول، شنو نوری از خبرگزاری شبستان رتبه دوم بخش گزارش را کسب کردند.

در بخش گزارش تصویری هم هیئت داوران تنها یک اثر از سید محمد لطیف حسینی نسب از خبرگزاری مهر را شایسته تقدیر دانست.

اداره کل کمیته امداد کردستان به تمامی خبرنگارانی که به این جشنواره آثاری ارسال کرده بودند نیز با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل کرد.