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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

با تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/

فرشید فلاح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان شد/ معارفه دوشنبه برگزار می شود

فرشید فلاح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان شد/ معارفه دوشنبه برگزار می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: فرشید فلاح به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح به عنوان مدیرکل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان انتخاب شد.

وی پیش از این سمت معاونت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی را به عهده داشته است.

از جمله سمتهای وی در استان کرمان ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان، بردسیر و بافت بوده است.

وی از جمله نیروهای فرهنگی و جوان استان کرمان محسوب می شود.

پیش از این حکم ایشان به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی صادر شده بود اما درنهایت به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان انتخاب شده است.

مراسم معارفه فرشید فلاح روز دوشنبه با حضور مسئولان وزراتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2256789

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