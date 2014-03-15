دستگیری تعدادی دختر و پسر جوان در 2 میهمانی شبانه/ دعوت اینترنتی میهمانان

سردار مسعود جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی قبل ماموران پلیس امنیت اخلاقی استان در جریان برگزاری یک پارتی شبانه در شهرستان عباس آباد قرار گرفتند. در ادامه ماموران با دستور قضایی وارد عمل شده و تعدادی دختر و پسر جوان را در این مهمانی دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این ویلا مقداری مشروبات الکلی و موادمخدر کشف شد که متهمان تحویل مقام قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد، اغلب دستگیر شدگان اهل شهرهای تهران و رشت هستند که از طریق صاحب ویلا و به صورت اینترنتی دعوت شده بودند.

جعفری نسب افزود: هفته گذشته ماموران در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط در ساری قرار گرفتند که سر و صدای موزیک و رفت و آمد دختران و پسران جوان به آن خانه باعث ایجاد مزاحمت برای اهالی شده بود.

وی خاطر نشان کرد؛ پس از تایید موضوع از سوی پلیس امنیت، تیمی از ماموران وارد عمل شده و چهار مرد و 13 دختر جوان را در این میهمانی دستگیر کردند. در بازرسی از خانه نیز مشروبات الکلی و موادمخدر کشف شد.

جعفری در پایان هشدار داد: والدین باید نظارت بیشتری را بر روی فرزندان خود به خصوص جوانان داشته باشند و در صورتی که آنها قصد رفتن به میهمانی را دارند، فرزندان را تا محل برگزاری میهمانی همراهی کنند.