اصفهان در حوزه اقتصاد مقاومتی پیشگام بوده است/ اشتغالزایی 100 نفر از مردم اصفهان با بودجه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج‌رسولیها پیش از ظهر شنبه در جلسه پایان سال شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: هم‌اکنون شهرداری اصفهان با برنامه‌ریزی‌های لازم و اجرای پروژه‌های مختلف در راستای دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند.

وی بیان داشت: شهرداری اصفهان هر ساله برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های بسیاری را در سطح شهر اجرا می‌کند که امسال برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در سطح شهر به خوبی اجرایی شد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اصفهان هر ساله به میزان کامل تحقق پیدا می‌کند، تاکید کرد: بودجه امسال شهرداری اصفهان به میزان 120 درصد تحقق پیدا کرده است.

وی افزود: بودجه‌ای که شهرداری برای سال آینده تدوین کرده است، اشتغال‌زایی برای 100 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در اصفهان را فراهم می کند.

حاج رسولیها با بیان اینکه 65 درصد بودجه سال آتی شهرداری مربوط به ساخت و ساز‌ها است، تصریح کرد: اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی ساخت و ساز‌ها را در سطح شهر تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه در سال آتی قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی به صورت مجدد در سطح شهر‌ها جاری می‌شود بنابراین تجدید‌نظر در راستای این موضوع امری مهم و ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بودجه امسال شهرداری به میزان 120 درصد تحقق پیدا کرده است.