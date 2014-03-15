به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی در نشستی که در دفتر اداره کل آموزش و پژوهش استانداری برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه فناوری های نوین و پیشرفته ایران - تبریز در سطح عالی اهتمام جمعی و مشارکت ملی را می طلبد.

محمد تقی پاکزاد افزود: این نمایشگاه تنها از عهده استانداری و یا یک دستگاه خارج است و برای دست یابی به اهداف بلند آن که همانا تثیبت و تبدیل تبریز به قطب فناوری های کشور درچشم آنداز آینده است.

وی تجلیل از پدید آورندگان محصولات علمی در حوزه فناوری های نوین اعم از آذری های مقیم خارج از کشور و ساکن در استان را از برنامه های جنبی دومین نمایشگاه فناوری های نوین و پیشرفته ایران - تبریز دانست.

پاکزاد تاکید کرد:اطلاع رسانی رسانه های جمعی همراه با تبلیغات محیطی و ایستگاهی به منظور مشارکت گسترده سرمایه گذاران و فعالان عرصه فناوری های نوین در نمایشگاه ضروری است.