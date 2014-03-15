پرورش 180 مربی امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عزت سادات حجازی ظهر شنبه در نشست خبری قائم مقام و معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با خبرنگاران و اصحاب رسانه این استان که در دفتر این ستاد برگزار شد، اظهار داشت: دفتر امور بانوان در تمامی ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان‌های استان تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این دفتر برقراری ارتباط با نهادهایی نظیر فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش است، افزود: در سال ۹۲، دوره تربیت مربی "امر به معروف و نهی از منکر" با حضور ۲۱۸ نفر از طلاب، دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان استان برگزار شد.



معاون امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به اینکه احکام امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز و روزه یادگرفتنی است، بیان داشت: در سال آینده، چند دوره تکمیلی ویژه افراد برتر این دوره برگزار می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه ماحصل این دوره تربیت 180 مربی با بهره گیری از آموزش های اولیه امر به معروف و نهی از منکر برای فعالیت در ادارات، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مساجد است، ادامه داد: ساماندهی بانوان روضه خوان و مداح مراسم‌های روضه و مولودی خوانی از برنامه‌های این معاونت در سال ۹۳ است تا از سوء استفاده و ترویج برخی احکام و خرافات به نام اسلام جلوگیری شود.