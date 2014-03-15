سازمان ها و نهادها حق افزايش تعرفه ها در ایام نوروز را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري ظهر شنبه در نشست شوراي ترافيك و ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان هرمزگان با بيان اينكه تمامي ادارات و نهادهاي استان هرمزگان بايد تا پايان تعطيلات نوروزي در حالت آماده باش قرار داشته باشند، اظهار داشت: هيچ كدام از مديران تا پايان تعطيلات نوروز حق رفتن به مرخصي و سفر را ندارند و در صورت اضطرار بايد جانشين خود را پيشتر معرفي کرده و هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد.

وي ادامه داد: متاسفانه استان هرمزگان در برخي موارد با كمبود امكانات مواجه است و در صورت بروز حوادثي همچون زلزله و بارندگي شديد و همچنين در تعطيلات نوروز كه مسافران زيادي به اين استان سفر مي كنند، با شرايط بحراني مواجه مي شود.

استاندار هرمزگان تصريح كرد: معلوم نيست اين استان در گذشته چگونه مديريت شده كه هم اكنون كمبود آمبولانس دارد و يا فاقد بالگرد امداد و نجات و آتش نشاني در برخي مناطق است.

جادري اضافه كرد: همچنين كسي در اين ايام حق ندارد بدون هماهنگي تلفن، آب و يا برق را قطع كند و الآن زمان تصفيه حساب هاي اين چنيني نيست و بايد رفاه مردم را مدنظر قرار دهيم.

وي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر لزوم در نظر گرفتن تمهيدات مناسب براي پذيرش مسافران نوروزي، بيان داشت: براساس پيش بيني ها و طبق آمار سال گذشته، امسال بايد آماده ورود 12 ميليون گردشگر نوروزي به استان هرمزگان باشيم كه موفقيت در طرح نوروزي امسال نيازمند همراهي مردم و همكاري تمامي مديران اجرايي استان هرمزگان است.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه دولت تدبير و اميد مسئول حفظ آرامش تمامي مردم است، اظهار داشت: در تعطيلات نوروز هيچ سازمان و نهادي حق افزايش تعرفه ها و عوارض را ندارد و هرگونه افزايش تعرفه بدون بررسي كارشناسي در كميته ها و تصميم مديريت استان غيرقانوني است.

شايان ذكر است؛ در اين نشست فرمانداران و مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان هرمزگان گزارشي را از اقدامات صورت گرفته در راستاي آمادگي براي پذيرش مسافران نوروزي ارائه دادند.

فرماندار بندرخمير در اين جلسه عنوان كرد: بايد تمهيدات لازم براي حمل و نقل خودروها از طريق اسكله بندرپهل به جزيره قشم صورت گيرد و بايد وضعيت اسكله بندرپهل در شهرستان بندرخمير مشخص شود.

وي ادامه داد: همچنين محور پرتردد منبع آب در بندرخمير به علت بارندگي اخير مسدود شده كه بايد هرچه سريعتر بازگشايي شود.

فرماندار بندرلنگه نيز در ادامه اين نشست گفت: با توجه به حجم ورودي مسافر به بنادر چارك و آفتاب براي مسافرت به جزيره كيش در تعطيلات نوروز اين بنادر و شهرستان بندرلنگه نيازمند توجه بيشتري براي تامين امكانات مورد نياز هستند.

همچنين فرماندار حاجي آباد در اين جلسه از كاهش تصادفات در محورهاي ارتباطي اين شهرستان در تعطيلات نوروز سال گذشته خبر داد و عنوان كرد: سال گذشته در تعطيلات نوروز 33 فقره تصادف در محورهاي شهرستان حاجي آباد رخ داد كه نسبت به مدت مشابه گذشته 27 درصد كاهش داشت.

وي ادامه داد: تلاش مي كنيم تا در تعطيلات نوروز 93 نيز تصادفات رانندگي در حاجي آباد كاهش پيدا كرده و به خوبي پذيراي مسافران نوروزي باشيم.