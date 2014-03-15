فن بازار دائمي پارك علم و فناوري در همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پيري ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فن بازار دائمي پارك علم و فناوري استان همدان با حضور مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استاندرا همدان و ديگر مسئولان افتتاح شد.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان افزود: فن بازار دائمي استان همدان به همت پارك علم و فناوري استان و در راستاي اجرايي نمودن بند دال ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص حمايت دولتي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري موفق به اخذ ايجاد و راه اندازي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شد.

وي بيان داشت: فن بازار دائمي پارك علم و فناوري استان در راستاي حمايت از متخصصين مختلف علوم و تجاري سازي طرح هاي فناوري پيشرفته و دانش بنيان در استان در قالب يك مجموعه متمركز پشتيباني كننده و همچنين ايجاد ارتباط في ما بين سرمايه گذاران و فناوران به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار فعاليت خود را در استان آغاز نموده است.

پيري اضافه كرد: همچنين كلينيك اقتصادي پارك علم و فناوري استان همدان نيز در محل ساختمان شماره دو پارك علم و فناوري استان افتتاح شد.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان عنوان داشت: از جمله ضرورت هاي تشكيل اين كلينيك مشاوره تخصصي و فني براي مشكلات صنايع استان، همسويي و تمركز تحقيقات دانشگاهي بر روي تحقيقات كاربردي و صنعتي، اطلاع جامعه صنعتي از پتانسيل هاي دانشگاه و بسترسازي براي تجاري سازي ايده هاي فناوري و نوآوري است.

وي در ادامه گفت: كلينيك اقتصادي پارك علم و فناوري استان فعاليت خود را در راستاي عارضه يابي صنايع، مشاوره و ارائه راهكار براي حل مشكلات، اجراي راهكار در قالب پروژه، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي است.

پيري ابراز داشت: همچنين مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان كبودراهنگ نيز با حضور مسئولان كشوري و استاني افتتاح شد.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان اذعان داشت: اين مركز رشد با هدف كاربردي كردن فناوري هاي نوين در صنايع شيميايي، كشاورزي صنعتي، گردشگري و توريسم به منظور ارتقاي كيفيت محصولات ارائه شده به بازار براي دستيابي هر چه بيشتر به بازارهاي جهاني و رقابت با محصولات مشابه خارجي راه اندازي شده است.

وي اظهار داشت: اين مركز رشد مي تواند با استفاده از فناوري نوين نقش ارزشمندي در راستاي توسعه صنعت شهرستان داشته و رشد خوبي در صادرات آن ايجاد كند.

پيري افزود: اين مركز رشد با توجه به پتانسيل هاي موجود در شهرستان كبودراهنگ راه اندازي شده و آماده پذيرش واحدهاي فناور خوش فكر در اين زمينه است.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان بيان داشت: همچنين دبيرخانه آموزش هاي تخصصي و حرفه اي پارك هاي علم و فناوري كشور نيز افتتاح شد.

وي اضافه كرد: اين دبيرخانه با هدف ايجاد ساختارهاي مناسب در راستاي سياست گذاري هاي و برنامه ريزي، نياز سنجي آموزشي از كليه مركزهاي فناوري كشور، توجه و تمركز براي استفاده از الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي، توجه به آموزش هاي تخصصي در سطح هاي مختلف فعاليت خود را آغاز نموده است.

پيري عنوان داشت: دومين جلسه كميسيون دائمي هيئت امناي منطقه پنج فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ميزباني پارك علم و فناوري استان همدان نيز برگزار شد.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان در ادامه گفت: همچنين دفتر منطقه اي مرجعيت مالكيت فكري علم و فناوري استان همدان نيز افتتاح شد.

وي در پايان سخنانش گفت: دفتر منطقه اي مرجعيت مالكيت فكري پارك علم و فناوري استان همدان در راستاي حمايت قوي و موثر از حقوق مالكيت فكري و معنوي در راستاي ايجاد سرمايه گذاري سالم در تحقيقات به منظور بهره برداري از مزاياي بلند مدت اقتصادي آن و با توجه به اين مسئله كه تاييد علمي اختراعات و حمايت از تجاري سازي آنها و به منظور گسترش فعاليت هاي مرتبط با ارزيابي و حمايت از اختراعات و نوآوري ها در كشور فعاليت خود را آغاز نموده است.