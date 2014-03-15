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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

رشيديان:

تشكيل بنياد نخبگان در خراسان رضوي ضرورت دارد

تشكيل بنياد نخبگان در خراسان رضوي ضرورت دارد

مشهد – خبرگزاري مهر: استاندار خراسان رضوی با بيان اينكه خراسان رضوي نيروهاي نخبه و دانشمند را در خود دارد، گفت: با وجود اين ظرفيت ها بنياد نخبگان هنوز در استان تشكيل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد اظهار كرد: خراسان رضوي فرزندان نخبه و دانشمندي را در دامن خود پرورانده كه اين استان را متمايز كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه خراسان رضوي بايد در اقتصاد مقاومتي پيشرو باشد افزود: همانطور كه حماسه سياسي در اين استان به خوبي رقم خورد بايد به مطالبات اقتصادي مردم نيز توجه شود.

رشيديان بيان كرد: خراسان رضوي در مسائل مختلف از جایگاه خاصی در کشور برخوردار است و مردم اين استان مشاركت اجتماعي بالايي دارند.

وي گفت: وجود بارگاه رضوي از جایگاه‌های بسیار حساس در شهر مشهد است كه اين شهر را متمایز کرده است.

رشيديان عنوان كرد: همچنين خراسان رضوي فرزندان نخبه اي و دانشمندي را در دامن خود پرورنده كه اين استان را متمايز كرده است.

وي تاكيد كرد: بايد زمينه رشد اين استان در همه عرصه ها به خوبي فراهم شود.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه فرمايشات رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتي است افزود: عزم جدي براي اين امر لازم است بايد به صورت مضاعف تلاش كتيم و شعار ندهيم.

رشيديان با تاكيد برضرورت و اهميت اطلاع رساني گفت: اهل قلم بايد اقتصاد مقاومتي را تبديل به گفتمان كنند.

وي با تاكيد بر حضور نيروهاي نخبه در اين استان گفت: تشکیل بنیاد ملی نخبگان درخراسان رضوي ضرورت دارد.

استاندار خراسان رضوي گفت:علما و اساتيد دانشگاهي نيروي و پتانسيل عظیمی به شمارمي روند و بايد از اين پتانسل بهترين استفاده را برد.

رشيديان ابراز تاسف كرد از اينكه بنياد نخبگان هنوز در استان تشكيل نشده است.

وي افزود: بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای نهادهایی همچون حوزه علمیه و دانشگاه‌ها از اولویت های کاری اين دوره استانداري است.

رشيديان بيان كرد: رویکرد ما همکاری با بخش‌های مختلف به منظورسرعت در خدمت‌رسانی به مردم است.

 وي افزود: گسترش تعاملات با علمای استان، امام جمعه، اساتید حوزه و دانشگاه‌ از اولویت‌های برنامه کاری استانداری است.

رشیدیان ابراز امیدواری كرد  با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف درراستاي توسعه استان و جذب بودجه‌های مصوب برای ارائه بهتر خدمات و اشتغال‌زایی حركت كنيم.

کد مطلب 2256821

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