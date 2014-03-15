کشف بیش از 7تن مواد مخدر طی یکسال گذشته در قم/ دستگیری 310 نفر پیرامون قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد یکساله پلیس در قم بیان کرد: از اول فروردین ماه سال 92 تا 20 اسفند چهار هزار و 824 نفر سارق در قم دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته 57 درصد از سرقت‌ها کشف شدند، افزود: رتبه اول سرقت‌ها را از نظر کمیت سرقت قطعات خودرو با 21 درصد و سپس سرقت موتورسیکلت با 18 درصد داشته است، همچنین سرقت منزل رتبه ششم و سرقت مغازه رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: بیشتر سرقت‌ها طی امسال در بهمن‌ماه رخ داده است.

وی بیان کرد: طی یکسال گذشته در قم 10 هزار تصادف رخ داده است که طی این مدت تعداد تصادفات پنج درصد کاهش، کشته‌های تصادفات 11 درصد کاهش و تعداد مجروحین چهار درصد کاهش یافته است.

330 میلیارد ریال جریمه رانددگی در قم

مجتبایی گفت: طی یکسال گذشته یک میلیون و 154 هزار و 855 قبض جریمه در داخل و خارج از شهر صادر شده است که به ترتیب جریمه‌ها شامل عدم استفاده از کمربند ایمنی، سرعت غیر مجاز و عدم استفاده از کلاه ایمنی می‌شود و ارزش ریالی این جریمه ها نیز 330 میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: روزانه 180 تصادف در استان قم رخ می دهد که 90 درصد از تصادفات داخل شهر و 10درصد خارج از شهر بوده است.

افزایش 35 درصدی کشف مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان قم در ادامه بیان کرد: طی یکسال گذشته هفت تن و 600 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است و نسبت به سال قبل 35 درصد افزایش کشفیات مواد مخدر وجود داشته است.

وی ادامه داد: طی یکسال 40 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 250 قاچاقچی نیز دستگیر شدند، همچنین پنج هزار و 240 نفر معتاد از سطح معابر جمع آوری شده اند.

مجتبایی گفت: طی یکسال گذشته در زمینه قاچاق کالا 310 نفر دستگیر شدند، همچنین 220 دستگاه خودرو که به حمل و قاچاق کالا می پرداختند نیز توقیف شدند که ارزش ریالی این کالاهای قاچاق 177 میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: طی یکسال گذشته پلیس فتا در فضای تبادل اطلاعات در ارتباط با تخلفات در فضای اینترنت و تبادل اطلاعات 74 نفر را دستگیر و 153 پرونده نیز تشکیل داده است که بیشتر پرونده ها مربوط به جرائم اقتصادی بوده است.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: طی یکسال گذشته 75 هزار و 176 گذرنامه صادر شده و چهار هزار و 487 سرباز وظیفه نیز به مراکز آموزشی این فرماندهی اعزام شده اند.

نگاه اجتماعی پلیس در چهارشنبه آخر سال

وی در خصوص چهار شنبه آخر سال توصیه کرد: از نگاه پلیس چهارشنبه آخر سال یک موضوع اجتماعی است که باید به صورت اجتماعی کنترل شود اما چنانچه افرادی به بی نظمی و ایجاد مزاحمت بپردازند با پیش بینی به عمل آمده با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد شد.

سردار مجتبایی ادامه داد: پلیس در چهارشنبه آخر سال با اقدامات جزئی که در محلات به صورت عادی برخورد می شود برخورد نمی‌کند اما با افرادی که از این فضا سوء استفاده کرده و استان را به بی نظمی و چالش می‌کشانند با اقتدار برخورد می کند.

اقدامات پیشگیرانه پلیس در چهارشنبه آخر سال

وی در خصوص اقدامات پیشگیرانه چهارشنبه آخر سال افزود: سعی شده با نصب بنر و مصاحبه های مختلف آگاه سازی لازم در خصوص چهارشنبه آخر سال انجام گیرد، همچنین با شناسایی افرادی که در گذشته به فروش مواد محترقه اقدام می کردند 14 نفر در این زمینه دستگیر شدند، همچنین 2 میلیون و 102 هزار انواع مواد محترقه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در چهارشنبه آخر سال از نیروهای سازمان یافته مردمی مانند بسیج و آمران به معروف استفاده می شود و در 70 نقطه از شهر مستقر خواهند شد.

وی بیان کرد: برخی از خودروهایی که در چهارشنبه آخر سال ایجاد مزاحمت می کنند شماره پلاک آن ها یادداشت شده و در اولین فرصت توقیف و جریمه خواهند شد.

آغاز طرح ترافیکی نوروزی پلیس از 25 اسفند ماه

وی به برنامه های نوروزی نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: طرح ترافیکی نوروزی پلیس از 25 اسفند ماه آغاز شده و تا 18 فروردین ماه نیز ادامه دارد، همچنین طرح انتظامی پلیس نیز شامل گشت های پیاده و سواره از 28 اسفند ماه آغاز می شود.

مجتبایی بیان کرد: پلیس در ایام نوروز با تخلفات 20 گانه پر خطر با شدت بیشتری برخورد می کند و با قاطعیت هم در شهر برای کنترل انتظامی و هم در جاده برای کنترل ترافیکی حضور می یابد.

وی گفت: در ایام نوروز مجتمع های مسکونی و مناطق جرم خیز از نظر انتظامی در اولویت قرار دارند.

جمع آوری 300 معتاد تابلو و پرخطر از سطح شهر

فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: پیش از فرارسیدن نوروز 300 معتاد تابلو و پرخطر که موجب بر هم زدن ظاهر شهر شده بودند و در سرقت های خرد نیز نقش داشتند جمع آوری و به مراکز نگهداری منتقل شده اند.

وی گفت: 30 پایگاه نوروزی در سطح تفریح گاه ها و جاده های استان قم احداث می شود و کلیه پارک ها و مراکز تفریحی در ایام نوروز تحت کنترل قرار می گیرند.

سردار مجتبایی بیان کرد: 600 گشت سواره اعم از خودرو و موتورسیکلت در ایام نوروز به گشت زنی در سطح شهر می پردازند و علاوه بر رسیدگی به درخواست های مردم، امنیت را نیز برقرار می کنند.