اعتراض نمایندگان به دیدار هیات های اروپایی با محکومان فتنه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکر شفاهی گفت: هیات رئیسه مجلس رویه ای را برای ایجاد نظم در جلسات علنی پیش گرفته، اما این رویه موجب می شود که ما نتوانیم مسئولیت های خود را انجام دهیم.

وی افزود: ما فقط می توانیم در تذکرات آخر وقت جلسه علنی مجلس اگر وقت شد درباره مسائل مهم کشور صحبت کنیم که این مساله اجازه نمی دهد ما به وظایفمان رسیدگی کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: یک یاغی و گرگ درنده سیاسی در این مملکت کاری انجام می دهد که این کار دوباره تکرار می شود، اما ما نمی توانیم درباره آن حرفی بزنیم؛ توافقاتی که در مذاکرات ژنو بدست آورده ایم و آیندگان به آن توجه خواهند کرد بر روی میز است، اما ما فرصت پیدا نمی کنیم آن را نقد کنیم.

بیرانوند خاطر نشان کرد: به رسانه ها فشار وارد می شود که وارد نقد این فضا نشوید، اما در چنین فضایی نمایندگان باید بتوانند اظهارنظر کنند.

به گزارش مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار نیز در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه ما قسم خوردیم استقلال کشور را حفظ کنیم، گفت: کمتر از ظرف دو ماه هیات پارلمانی اروپا به کشورمان سفر کرده، اما در اقدامی برخلاف شئونات دیپلماتیک با دو نفر دیدار کرده و به آنها جایزه دادند، در حالی که اگر از مردم سوال کنید، وطن‌فروشی آنها را تایید می‌کنند، اما کمتر از دو ماه پس از این اقدام خانم اشتون هم به کشور سفر کرده و دزدانه این دیدارها را انجام می‌دهد.

وی افزود: بنده از وزارت خارجه اطلاعات و کشور سوال می کنم که حد یقف اینها کجاست؟، اگر باز هم بیایند و این کار را بکنند، تکلیف چیست؟ ما نمی توانیم جواب موکلین خود را بدهیم که مرتب سوال می کنند مجلس در این باره چه اقدامی انجام داده است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: مجلس اقدامی انجام داده تا اولا تمهیدی اندیشیده شود که در این باره ترمز کشیده شده و در ثانی برای اقدامات از این قبیل توضیحات کافی ارائه شود.