علی معصومیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به نامگذاری سال 93 به نام آموزشهای پودمانی و آموزشهای تکمیلی بین سطوح تحصیلی و عالی آزاد از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و مأموریتهای مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص در خصوص آموزشهای عالی کوتاه مدت مهارتی، محور فعالیتهای سال 1393 این مرکز، توسعه کمی و کیفی این آموزشها قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: توسعه دوره های عالی کوتاه مدت مهارتی برای ایجاد اشتغال پایدار و نیز ثروت آفرینی از طریق این آموزشها در آینده بسیار ضروری بوده و این امر با حضور موسسات آموزش عالی آزاد و نیز مراکز آموزش علمی کاربردی در این عرصه به صورت شایسته انجام خواهد پذیرفت.

وی برنامه ریزی فعالیتهای سال آینده مرکز را در جهت تحقق ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و نیز توانمند سازی سرمایه انسانی دانست.