به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در تذکر شفاهی گفت: بعد از اینکه رهبری دغدغه جدی خود را در بخش فرهنگی اعلام کردند و معلوم شد اعضای خبرنگان رهبری هم این دغدغه را دارند علیرغم اینکه وزیر فرهنگ عنوان کرد ما تلاشمان را در جهت رفع دغدغه های مطرح شده انجام می دهیم، آقای رییس جمهور گفتند ما متولی فرهنگ به تمام معنا نیستیم بلکه گروه های دیگر هم در این مساله دخیل هستند.

وی افزود: این خلع مسئولیت کردن از وزارت ارشاد در ساحت رئیس جمهور نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مسائل جدی که به وزارت امور خارجه، تیم مذاکره کننده و آقای ظریف باید گفت این است که اگر دولت نهم را ملامت می کردیم که موضع گیریهای آنها عامل صدور قطع نامه های پی در پی علیه جمهوری اسلامی ایران بود پس نرمش های امروز چه نتیجه ای دارد. ما به خاطر نداریم در حد دبیر کل سازمان ملل وارد عمل شده و در امور داخلی کشور ما اینچنین دخالت کنند.