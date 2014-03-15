حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: این مراسم سوگواری از سه شب گذشته آغاز شده و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: آقایان عباس حیدرزاده، حسن اخباری و حسن شالبافان مداحان مراسم سوگواری شهادت حضرت مصومه(س) می‌باشند.

برگزاری جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم

حجت الاسلام فاطمی نسب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همچنین جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

مدیرکل وابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: جلسه آموزش تخصصی قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور اساتید برجسته در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: رشته تجوید با حضور استاد علامی، حفظ استاد پرهیزگار، لحن و مهارت های قرائت استاد ابوالقاسمی، صوت و صداسازی استاد حسینی برگزار می‌شود.

مدیرکل وابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: این مراسم ویژه برادران بوده و در روزهای پنج شنبه ساعت 18 در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فامی نسب تصریح کرد: علاقمندان برای اطلاع بیشتر می‌توانند ساعت 16 تا 20 با شماره 37175530 تماس بگیرند.

