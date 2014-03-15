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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

حجت الاسلام فاطمی نسب به مهر خبر داد:

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم کریمه اهل بیت(ع) خبر داد.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: این مراسم سوگواری از سه شب گذشته آغاز شده و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: آقایان عباس حیدرزاده، حسن اخباری و حسن شالبافان مداحان مراسم سوگواری شهادت حضرت مصومه(س) می‌باشند.

برگزاری جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم

حجت الاسلام فاطمی نسب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همچنین جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

مدیرکل وابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: جلسه آموزش تخصصی قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور اساتید برجسته در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود.
وی بیان داشت: رشته تجوید با حضور استاد علامی، حفظ استاد پرهیزگار، لحن و مهارت های قرائت استاد ابوالقاسمی، صوت و صداسازی استاد حسینی برگزار می‌شود.

مدیرکل وابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: این مراسم ویژه برادران بوده و در روزهای پنج شنبه ساعت 18 در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.
حجت الاسلام فامی نسب تصریح کرد: علاقمندان برای اطلاع بیشتر می‌توانند ساعت 16 تا 20 با شماره 37175530 تماس بگیرند.
 

 

کد مطلب 2256837

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