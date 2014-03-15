دو برابر شدن بیماران کلیوی طی 10 سال آینده/دیابت عامل 50 درصد بیماری های کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح همزمان 151 دستگاه دیالیز در 25 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: متاسفانه پیشگری مناسب در زمینه مقابله با با بیماری دیابت و فشاترخون در کشور صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: پیشگیری از بروز بسیاری از بیماریها با تغییر سبک زندگی، تحرک و توجه به تغذیه مناسب امکانپذیر است.



هاشمی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته عامل 50 درصد بیمارهای کلیوی دیابت و 22 درصد دیگر نیز پرفشاری خون است افزود: بیماریهای کلیوی از جمله بیماری های بسیار شایع در کشور و جهان است و هر روز بر تعداد مبتلایان به این بیماری افزوده می شود.

وی با بیان اینکه روند ابتلا به بیماری کلیوی در کشور نگران کننده است، از افزوده شدن روزانه 3تا 5 نفر به تعداد بیماران کلیوی کشور خبر داد و گفت: باید با اقدامات پیشگیرانه این روند کاهش پیدا کند.



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیماری کلیوی همچون بسیاری از بیماریهای دیگر عوارض نامطلوبی دارد و اقدامات پیشگیرانه می تواند عوارض و تبعات ناشی از این بیماری را به حداقل کاهش دهد.

هاشمی با ابراز تاسف از اینکه 55 درصد پیوندها در تهران متمرکز شده اند افزود: در حقیقت ما باید تمرکزگرایی را از بین برده و به استان‎های غیر از پایتخت توجه کنیم. به طوری که از دانشگاه‎های معتبر پایتخت خواسته شده است که به کار تحقیق و پژوهش مشغول شوند، در حالی که سایر دانشگاه‎ها در استان‎های دیگر به رشته‎های تخصصی بپردازد.



هاشمی با بیان اینکه باید نوبت پیوند کاهش یابد افزود: سالانه دوهزار تا دوهزارو 700 پیوند کلیه در کشور انجام می شود که اگر 40 درصد پیوندها از بیماران مرگ مغزی صورت گیرد بسیاری از معضلات این بخش رفع می شود.



وی لزوم فرهنگ سازی در زمینه پیوند از مرگ مغزی را مورد تاکید قرار داد و وضعیت اهدا عضو از مرگ مغزی نسبت به 10 سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال افزود: سالانه پنج تا هشت هزار مرگ مغزی در کشور رخ می دهد و از این تعداد فقط از 530 مرگ مغزی پیوند عضو انجام می شود.

وی یادآورشد: پیوند از بیمار مرگ مغزی راهکار اثربخش و مفید برای تامین نیاز افراد مبتلا به بیماری های مختلف به شمار می رود و این مهم باید بیش از گذشته در جامعه فرهنگ سازی شود.



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مجلس نگاه ویژه و خوبی نسبت به وضعیت اعتبارات حوزه سلامت دارد افزود: در بودجه سال 93 مجلس بیشترین توجه را نسبت به حوزه بهداشت و سلامت داشته است.



هاشمی با بیان اینکه توجه ویژه ای به حوزه سلامت در بودجه سال آینده و فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است افزود: حوزه بهداشت و درمان کشور با معضلات و مشکلات فراوانی مواجه است و رفع تمامی آن در یک بازه زمانی کوتاه امکانپذیر نیست.



وی گرانی یا کمبود برخی داروها برای بیماران را از معضلات اساسی حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با اقدامات انجام شده بخشی از این مشکلات در کمتر از زمان پیش بینی شده رفع و آرامش نسبی در این بخش حاکم شد.



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه سال آینده سال بسیار خوبی برای حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، گفت: توجه به معضلات و مشکلات مناطق محروم از اولویت های مهم این وزارتخانه در سال آینده است و خدمات رسانی از تمرکز گرایی صرف خارج می شود.



هاشمی ادامه داد: در این زمینه نقاط محروم مشکلات فراوانی دارند که امید است با بودجه در نظر گرفته شده بتوان در این دوره این مشکلات را تا حد امکان از بین برد.



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها در سال آینده توجه ویژه‎ای به حوزه سلامت و بهداشت خواهد شد تا برخی از مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان رفع شود.



هاشمی با بیان اینکه دولت در زمینه‎های مختلفی فعالیت می‎کند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف و برنامه های نظام صورت می دهد افزود: هدف دولت ایجاد آرامش و گرفتن بهانه‎ها از دست دشمنان است.



وی یادآورشد: در دوره کنونی همدلی، همکاری، هماهنگی و تخصیص بودجه های مناسب می تواند عقب ماندگی های حوزه بهداشت و درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.



هاشمی در ادامه افزود: استان زنجان به رغم قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی با استان تهران و دیگر استان‎های بزرگ و نزدیکی به تهران آن گونه که باید رشد پرشتابی نداشته است.

