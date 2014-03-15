حمله به نمادهای دینی در منطقه "عالی"/یورش نظامیان با سلاح ساچمه ای به بحرینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: نظامیان رژیم بحرین در تظاهرات روز گذشته از سلاح ساچمه ای علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند.

در اثر به کارگیری این سلاح در منطقه عالی در مرکز بحرین یک جوان زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

منابع وابسته به خانواده این جوان زخمی شده از اصابت این جوان از ناحیه گوش،سر و پشت و وخامت حال جسمانی فرزند خود و حضور وی در بخش مراقبتهای ویژه خبر دادند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق در واکنش به صدور حکم حبس سه ساله کامل الهاشمی از روحانیون بحرینی اعلام کرد: این حکم به مثابه فروپاشی عدالت،نبود شفافیت،نقض آشکار حق بیان و حق رای است.

در این بیانیه آمده است: صدور این حکم پس از خطبه الهاشمی و اقدامی از سوی رژیم برای انتقام گیری از شهروندان بحرنی با انگیزه های طایفه ای و انتقام جویانه و در راستای ادامه محدودیتها ضد خطیبان و امامان جماعت است.در بحرین شهروندان از نظام انتقام طایفه ای می گیرند.

الوفاق بیان کرد: رژیم روز به روز نشان می دهد که توانایی همزیستی با ملت را ندارد و ناتوان از فراهم آوردن ساده ترین حقوق آنهاست.اتهامات خیالی علیه مردم مطرح می شود و بازداشت شدگان را با زور شلاق وادار به اعتراف می کنند.اتهامات علیه الهاشمی اتهاماتی باطل است.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان بحرینی از اقامه نماز از سوی نمازگزاران در محل مسجد ویران شده العلویات خبر دادند.

همچنین نمازگزاران بحرینی در محل مسجد ویران شده الوطیه در منطقه "مقابه" نیز نماز برگزار کردند.

این در حالی است که منابع حقوق بشری بحرینی اعلام کردند: رژیم تدابیر قانونی علیه کسانی که در ویرانی مساجد شیعیان دست داشته اند اتخاذ نمی کند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از فرو رفتن حسن حبیل عکاس بازداشت شده از سوی نظامیان رژیم بحرین به اغما خبر دادند.

در منطقه عالی در مرکز بحرین نظامیان رژیم بحرین به نمادهای دینی حمله ور شدند.منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: نظامیان رژیم بحرین به نمادی که به مناسبت شهادت حضرت زهرا(ع) از سوی ساکنان منطقه عالی نصب شده بود حمله ور شدند.