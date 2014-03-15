راه اندازی مرکز کنترل عملیات شبکه مخابرات/ امکان ترافیک سنجی یکپارچه

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه NOC سامانه ای متمرکز، یکپارچه و قابل دسترس برای تمام تجهیزات مخابراتی است که علاوه بر مشاهده شبکه در مراکز استان ها در یک نقطه متمرکز مثل تهران نیز قابل دسترسی و پایش است.

این مرکز قابلیت ترافیک سنجی، برنامه ریزی برای توسعه شبکه، تعیین اهداف استراتژیک، مشاهده و بازیابی خطاها، تسهیل در رفع خرابی ها، ارتقای امنیت شبکه را دارد.

از دیگر مزایای این مرکز، ایجاد مراکز کنترل و بازیابی شبکه در مواقع بحران ( Disaster Recovery) و کنترل وضعیت ترافیکی، کاهش زمان رفع خرابی و قطعی های سیستم با استفاده از دانش و همفکری متخصصان مخابرات در سطح کشور، افزایش رضایتمندی مشترکان و بهبود سطح خدمات است.

این پروژه دربرگیرنده بسیاری از پروژه های جاری شرکت مخابرات ایران و معاونت شبکه و در راستای همگرایی و هم افزایی شرکت ارتباطات ثابت وسیار است.