  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

راه اندازی مرکز کنترل عملیات شبکه مخابرات/ امکان ترافیک سنجی یکپارچه

راه اندازی مرکز کنترل عملیات شبکه مخابرات/ امکان ترافیک سنجی یکپارچه

مرکز کنترل عملیات شبکه مخابراتی کشور ( Network Operation Center ) به منظور مانیتورینگ، کنترل و اجرای عملیات کل تجهیزات شبکه شرکت مخابرات ایران در مراکز استان ها ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه NOC سامانه ای متمرکز، یکپارچه و قابل دسترس برای تمام تجهیزات مخابراتی است که علاوه بر مشاهده شبکه در مراکز استان ها در یک نقطه متمرکز مثل تهران نیز قابل دسترسی و پایش است.

این مرکز قابلیت ترافیک سنجی، برنامه ریزی برای توسعه شبکه، تعیین اهداف استراتژیک، مشاهده و بازیابی خطاها، تسهیل در رفع خرابی ها، ارتقای امنیت شبکه را دارد.

از دیگر مزایای این مرکز، ایجاد مراکز کنترل و بازیابی شبکه در مواقع بحران ( Disaster Recovery) و کنترل وضعیت ترافیکی، کاهش زمان رفع خرابی و قطعی های سیستم با استفاده از دانش و همفکری متخصصان مخابرات در سطح کشور، افزایش رضایتمندی مشترکان و بهبود سطح خدمات است.

این پروژه دربرگیرنده بسیاری از پروژه های جاری شرکت مخابرات ایران و معاونت شبکه و در راستای همگرایی و هم افزایی شرکت ارتباطات ثابت وسیار است.

کد مطلب 2256850

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