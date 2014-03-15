سرگردانی و اتلاف وقت مراجعین به شهرداری مناطق اصفهان / لزوم صدور کارت منزلت برای سالمندان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فلاح پیش از ظهر شنبه در جلسه پایان سال شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: بی‌اطلاعی مردم از حقوق خود در سطح شهر از دلایل سرگردانی مراجعان به مراکز دولتی است.

وی ادامه داد: با توجه به این موارد راه‌اندازی دفاتر مشاوره شهروندی در تمام مناطق شهرداری موجود در سطح شهر امری مهم و ضروری است و این دفاتر باید در تمام مناطق شهرداری اصفهان راه‌اندازی شوند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: شهرداری اصفهان باید حقوق شهروندان را در تمام زمینه‌ها در سطح شهر رعایت کند.

وی سالمندان را یکی از اقشار مهم جامعه دانست و تصریح کرد: لازم است شهرداری اصفهان با برنامه‌ریزی‌های لازم و ضروری به این افراد به صورت کامل توجه کند.

فلاح تاکید کرد: نیاز‌های قشر سالمندان در سطح شهر باید شناسایی و امکانات مورد نیاز این افراد باید به آنها اختصاص پیدا کند.



وی خواستار صدور کارت منزلت به منظور تکریم سالمندان از سوی شهرداری شد و گفت: بهتر است شهرداری خدمات مورد نیاز این افراد را به صورت رایگان یا با دریافت هزینه‌ای کمتر به آنها اختصاص بدهد.

ضرورت صدور الکترونیکی پروانه‌های ساختمانی از سوی شهرداری

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه گفت: در حال حاضر زیر‌ساخت‌های صدور الکترونیکی پروانه‌های ساختمانی در شهر اصفهان فراهم نیست و شهرداری باید زمینه‌های تحقق این موضوع را در اصفهان فراهم کند.

عبدالرسول جان‌نثاری با اشاره به ضرورت رسیدگی به نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی در اصفهان اظهار کرد: صدور پروانه‌های ساختمانی به صورت مراجعه حضوری سبب اتلاف وقت شهروندان می‌شود.

وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان باید اقدامات لازم را برای الکترونیکی صادر شدن پروانه‌های ساختمانی برای تسریع در انجام صدور پروانه‌های ساختمانی انجام بدهد.

جان نثاری با تاکید بر اینکه فراهم‌سازی این زیر‌ساخت‌ها باید در دستور کار شهرداری اصفهان قرار بگیرد، ادامه داد: اصفهان در راستای صدور پروانه‌های ساختمانی به صورت الکترونیکی از بسیاری از شهر‌ها عقب است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد بحث پروانه‌هایی که مقرر شده بود به صورت اصولی باشد را به شهرداری داده‌ایم، اما شهرداری این موضوع را جدی نگرفته و هیچ اقدام جدی از سوی شهرداری در این زمینه صورت نگرفته است و این موضوع باید از سوی شهرداری و مدیریت شهری اصفهان آسیب‌شناسی شود.