به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه؛ با برگزاری جشنواره سراسری دانش و پژوهش سپاه پاسداران اسلامی تحت عنوان جشنواره امام علی(ع) با حضور فرمانده، جانشین نماینده ولی فقیه و همچنین جمعی از معاونین سپاه برترین‌های حوزة دانش و پژوهش سپاه در سالن الغدیر ستاد فرماندهی کل سپاه انتخاب شدند.



سرلشکر محمّدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی راجع به راه علمی که سپاه باید با توجه به فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری پشت سر بگذارد و همچنین توجه به سه پایه دین،تقوا و عمل انقلابی در سپاه و لزوم مراقبت از دام هایی که سپاه نباید به نام علم و دانش در آن ها گرفتار شود پرداخت.



در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاج صادقی، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز طی سخنانی به رابطه علم و ایمان پرداخت .



در پایان این مراسم، سردار مهدی مهدوی نژاد، فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) به عنوان برترین فرمانده سپاه های استان سراسر کشور در حوزه دانش و پژوهش و همچنین جواد یزدانی فرد معاون دانش و پژوهش سپاه قم به برترین معاون دانش و پژوهش در بین سپاه‌های استانی انتخاب شدند.



شایان ذکر است رضا حافظی جانشین فرمانده سپاه استان به عنوان برترین دبیرکل کانون کانونهای اندیشه ورزی، مهدی شهداد نژاد برترین مجری پژوهشی، ابراهیم جواهری زاده برترین مدیر پژوهشی، علی اصغر آهنگران برترین مسئول ستاد تخصصی، از کارکنان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) رتبه های مذکور را از بین سپاه های استانی سراسر کشور به خود اختصاص دادند.