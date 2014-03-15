گردشگری دینی مورد توجه قرار گرفته است/ امامزاده طبس آماده استقبال از مسافرین نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فروزان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) امروز به عنوان نگینی در خراسان جنوبی می‌درخشد، تصریح کرد: به یمن بابرکت حرم رضوی و مدیریت توانمند اسلامی آستان قدس رضوی به شکل بسیار باشکوهی بازسازی شده و خود را آماده و محیا برای استقبال از خیل عظیم عاشقان امامت و ولایت، دوستداران اهل بیت که از نقاط مختلف ایران اسلامی بخصوص پنج استان کشور که میقات الرضا در مسیر تردد آنها قرار دارد نموده است.

مسئول فرهنگی امامزاده طبس با اشاره به تشکیل شش کمیته در ستاد تسهیلات زائرین آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) گفت: کمیته راهنمای زائر، کمیته اسکان؛ کمیته بهداشت و فضای سبز، کمیته فرهنگی و روابط عمومی، کمیته تاسیسات و کمیته نظارت و مدیرت بحران تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: بیش از یک هزار نفر از مردم متدین و ولایت مدار شهرستان طبس، درقالب خادمین و راهنمایان زائر به صورت افتخاری و 24 ساعته اداره حرم مطهر را برعهده دارند و آماده استقبال و پذیرایی از زائرین حضرت علی بن موسی الرضا(ع) هستند.

فروزان با اشاره به اینکه150 نفر نیز در گروه ستادی ستاد تسهیلات نوروزی آستانه مبارکه درکمیته های مربوطه به صورت 24 ساعت فعالیت خواهند داشت، تصریح کرد:150 غرفه و12 سوئیت با دوآشپزخانه با تجهیزات کامل در اطراف صحن و سرای آستان مبارک آماده پذیرایی شده است.

پیش‌بینی افزایش 15 درصدی زائرین حرم حسین بن موسی الکاظم(ع)

مدیر فرهنگی آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس تاکید کرد: مراسم ویژه سال تحویل همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا راس ساعت 18 و 30 دقیقه پنجشنبه 29 اسفند ماه دراستان مبارک برگزار خواهد شد.

وی گفت: در برنامه‌های نوروزی امسال سعی شده است تا سخنوران دانشگاهی و حوزوی و مداحان بنام کشوری در ایام تعطیلات نوروزی به طبس و صحن و سرای حسین بن موسی الکاظم(ع) بیاند و از بیانات و سخنان این عزیزان استفاده بهینه شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 800 هزار نفر به حرم مطهر حسین بن موسی الکاظم(ع) تشرف یافتند و به نظر میرسد با تعطیلات نوروزی و مصادف شدن با ایام فاطمیه فضای معنوی مناسبی برای مسافرین فراهم شده است.

وی تصریح کرد: امروز مردم گردشگری دینی مورد را مورد توجه قرار داده اند و پیش بینی می شود 15 درصد زائرین بیشتری را در آستانه مبارکه پذیرا باشیم.

فروزان گفت: دفتر پاسخگویی به سوالات شرعی زائران با حضور 20 نفر از روحانیان نیز در ایام نوروز آماده پاسخگویی خواهند بود.