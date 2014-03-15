منافقان در جنگی نرم علیه اسلام شهادت را خشونت معرفي مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صديقي پس از اقامه نماز ظهر و عصر در پادگان شهيد برونسي مشهد در جمع پاسداران انقلاب اسلامي گفت: منافقان امروز به جنگ نرم افزاري روي آورده اند و مي خواهند با خشونت نشان دهند اسلام مردم را از دين دور مي كند.

وي افزود: عده اي با انتشار كتابي كه در آن شهادت را خشونت معرفي كرده مردم را به ياس و نا اميدي و خودكشي تشويق مي كنند.

عضو مجلس خبرگان رهبري همچنين با اشاره به مسئله قصاص بيان كرد: عده اي قصاص را قبول ندارند و آن را عملي غير اخلاقي معرفي مي كنند.

وي افزود: زماني هم سران فتنه، ولايت را در دوران امام(ره) قبول نداشته و در آن زمان جرات ابراز آن را نداشتند ولي حالا با صراحت اين مسئله را بيان مي كنند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به ويژگي هاي حضرت علي(ع) در سياست مداري اظهار كرد: دولتمردان و نظاميان ما بايد هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه جنگ سخت از حضرت علي(ع) الگو بگيرند.

وي افزود: عده زيادي پاي ستون ولايت جان داده اند اما عقب نشيني نكرده اند و ما امروز بايد پاسدار خوان شهدايمان باشيم.