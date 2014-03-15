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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

دوستی:

ظرفیت های موجود در حوزه بانوان در چهارمحال و بختیاری حمایت شود

ظرفیت های موجود در حوزه بانوان در چهارمحال و بختیاری حمایت شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ظرفیت های زیادی در حوزه بانوان در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که لازم است این ظرفیت ها شناسایی شود و تا جای ممکن آن ها را حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دوستی پش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رفع محرومیت از چهره زنان روستایی و عشایری مبتنی بر آمایش سرزمین است که نوعی عدالت اچتماعی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از زنان جزاولویت های کاری ما خواهد بود، تصریح کرد: هر جایی که زنان بتوانند ورود پیدا کنند قطعا حمایت خواهیم کرد.

دوستی با بیان اینتکه ورزش می تواند ایجاد سلامت جسمی، روحی و اجتماعی برای یک فرد باشد، اذعان داشت: حوزه ورزش بانوان در این استان باید فعال شود و آن ها را حمایت کرد تا بتوانند مقام های بالایی را کسب کنند.

مدیر کل امور بانوان استانداری چهارمحال و بختیاری یاد آور شد: ظرفیت های زیادی در حوزه بانوان وجود دارد که لازم است این ظرفیت ها شناسایی شود و تا جای ممکن آن ها را حمایت کرد .

دوستی با اشاره به اینکه لازم است از ظزفیت های مختلف در حوزه بانوان استفاده کرد تا به نتیجه مطلوبی رسید، تاکید کرد: به تنهایی نمی توان در کار ها موفق بود و همراهی و همکاری دیکر بانوان نیز در این حوزه موثر خواهد بود.

کد مطلب 2256863

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