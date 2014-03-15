بررسی وضعيت فني و ايمني ناوگان مسافربري جاده اي در 15 پایانه مسافربری آذربایجان غربی

بهزاد برقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه در راستای اجراي بهينه طرح نوروزي امسال 6 تيم 3 نفره براي انجام بازديدهاي محسوس و نامحسوس از وضعيت فني و ايمني ناوگان مسافربري جاده اي استان تشکيل شده، افزود:بررسي روند خدمات دهي در ناوگان مسافربري و تلاش براي ارائه بهترين و کيفي ترين خدمات و نظارت بر خدمات دهي مجتمع هاي خدماتي و رفاهي را در سطح استان عهده دار هستند.

وی از اغاز اجرای طرح نوروزی از 25 اسفند ماه سال جاري تا 15 فروردين ماه سال آينده همزمان با سراسر کشور، اظهار داشت: به مناسبت اين ايام 3 دوره آموزشي براي مديران فني شرکتها و موسسات مسافربري استان براي بازآموزي چگونگي انجام بازديدهاي فني و تاکيد برجديت بيشتر مديران در کنترل شاخصه هاي ايمني و فني ناوگان برگزار شده است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از حضور شبانه روزي و تمام وقت نمايندگان اداره کل در 5 پايانه مرزي زميني استان خبر داد و اعلام کرد: آمادگي براي استقبال از مسافران خارجي ورودي به ايران از طريق مرزهاي آذربايجان غربي با ارائه شيريني و تبريک عيد از طريق نصب بنرهاي خوشامدگويي و تبريک به زبان هاي فارسي، ترکي استانبولي، آذري و کردي و انگليسي ايجاد شده است.

برقی با بيان اينکه فرم‌هاي نظرسنجي بين مسافران در اتوبوس‌ مسيرهاي مختلف با هدف رفع مشکلات احتمالي در روند خدمات دهي ناوگان تهيه و توزيع شده است، گفت: برخورداري از تجهيزات پيشرفته در حمل و نقل، توسعه و ايمني امکانات سفرها و جاده ها، هوشمندسازي جامع سيستم هاي شناسايي ناوگان، رانندگان و توزيع سفر و حمل و نقل کاﻻ، افزايش سطح کيفي خدمات، توسعه مراکز پيشرفته معاينه فنی و همچنين گسترش سيستم هاي مديريت، کنترل سرعت و سبقت در جاده ها از جمله اقدامات است.

وی با اشاره به فعال بودن یک هزار دستگاه اتوبوس، یک هزار و 500 دستگاه ميني بوس و یک هزار و 300 دستگاه سواري با حدود 73 هزار و 500 عدد صندلي برای جابجايي مسافران خبر داد و اعلام کرد: 85 درصد ناوگان اتوبوس، اتوبوس ویژه بوده بطوریکه و 150 دستگاه اتوبوس VIP مشتمل بر اتوبوس هاي تخت شو، مانيتوردار و ... در اين ايام فعال خواهندبود.

برقی ادامه داد: هماهنگي با انجمن صنفي شرکتها و موسسات مسافربري استان مبني بر پيش فروش بليط از تاريخ 11 اسفندماه امسال از طريق سايت هاي اينترنتي و همچنين از تاريخ 18 اسفند ماه به بعد توامان ازطريق سايت هاي فروش اينترنتي و دفاتر فروش بليط سطح شهر و داخل پايانه هاي مسافربري انجام شده است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بیان اینکه همچنین سیستم پیامک کوتاه راه اندازی شده، ادامه داد: شماره پیامکی در بلیط های اتوبوسها درج و مسافران می توانند در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهادی با این سامانه ارتباط برقرار کنند.

برقی متوسط عمر ناوگان اتوبوس را 12.18 سال، مینی بوس را 24.6 و سواری را 7.7 سال دانست و اعلام کرد: برنامه نوسازی ناوگان اتوبوس به شرط اسقاط اتوبوس فرسوده با بالای 15 سال در صورت رضایت مالک با ارائه تسهیلات یک میلیارد ریال اجرایی می شود.

وی از نوسازی 57 دستگاه اتوبوس مسافربری استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و با اشاره به افزایش چهار درصدی نسبت به سال گذشته، ادامه داد: بالغ بر 7 میلیون مسافر از ابتدای سالجاری تا کنون توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده که این میزان سالانه بيش از 13 ميليون مسافر در مسيرهاي درون استاني و برون استاني است.