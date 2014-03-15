آماده هر گونه همکاری فرهنگی و آموزشی با اقلیم کردستان عراق هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی بعد از ظهر شنبه در بازدید مسئولان آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق از مراکز کارو دانش و هنرستان های فنی و حرفه ای ارومیه با اشاره به تجربیات و سوابق رشته های فنی و کار و دانش در کشور و استان آذربایجان غربی، اظهارداشت: آماده ایم تا تجربیات چندین ساله خود در حوزه آموزش و پرورش خصوصا رشته های فنی را در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار دهیم.

وی ادامه داد: دعوت از اساتید و دبیران مجرب جهت سخنرانی و ارائه تجربیات، برگزاری جشنواره های دانش آوزی، ایجاد نمایشگاه دستاوردها و یافته های علمی دانش آموزان، برگزاری مسابقات کاربردی و المپیاد و اردوهای کار آموزی از جمله موارد همکاری با با عراق می تواند باشد.

مصطفوی با بیان اینکه هم اکنون 569 هزار و 700 دانش آموزش مشغول تحصیل در سیستم آموزش و پرورش هستند، افزود: در حال حاضر این سیستم 92.5 درصد کودک واجد شرایط را تحت پوشش برنامه های آموزشی و پرورشی خود قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین افزود: در حال حاضر بیش از38 هزار معلم در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی مشغول فعالیت می باشند.

مصطفوی با اشاره به اینکه 289دانش آموز عراقی در سیستم آموزش و پرورش مشغول تحصیل هستند اظهارداشت: از این تعداد دانش آموز 167 نفر در مقطع ابتدایی، 61 نفر در دوره متوسطه اول و61 نفر در دوره متوسطه دورم به ادامه تحصیلات خود مشغول هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: درحوزه فنی و حرفه ای و کارو دانش از تعداد کل جمعیت دانش آموزان استان 86.40 درصد در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای در حاصل تحصیل می باشند.

وی با بیان اینکه 124 رشته فنی و حرفه ای و کاردانش در 284 مدرسه استان درحال آموزش می باشد، افزود: از این تعداد رشته 28 رشته فنی و حرفه ای و 96 رشته در حوزه کار و دانش می باشد.

مصطفوی همچنین از آمادگی استان آذربایجان غربی برای برگزاری همزمان جشنواره فیلم رشد از 28فرودین تا 3 اردیبهشت در استان اربیل عراق خبرداد و گفت:نمایش فیلمهای منتخب جشنواره فیلم رشد به زبانهای مختلف انگلیسی و کردی ترجمه شده اند.

این دیدار در راستای اجرای تفاهمات بیشتر در زمینه مسایل آموزشی و فرهنگی بین وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق با حضور مسئولان آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و کارشناسان این بخش در آذربایجان غربی برگزار شد.